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Снимки бомбардировщиков B-1 дают понять, что США наращивают военную мощь в Саудовской Аравии (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Снимки бомбардировщиков B-1 дают понять, что США наращивают военную мощь в Саудовской Аравии (ФОТО)
 
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Это было первое развертывание B-1B в Саудовской Аравии и произошло после нападений на саудовскую нефтяную инфраструктуру в сентябре.

На прошлой неделе два (согласно другим источникам четыре) бомбардировщика B-1 из 28-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Эллсворт, штат Южная Дакота, вылетели на авиабазу принца Султана (PSAB) для первого развертывания этого типа в Саудовской Аравии, информирует enovosty.com/news.

Центральное командование ВВС США и Глобальное ударное командование ВВС США опубликовали в социальных сетях серию видеороликов, демонстрирующих, как бомбардировщики взлетают со своей базы и приземляются в PSAB.

Развертывание B-1 знаменует собой возвращение Lancers в AOR на Ближний Восток (район операций) после того, как бомбардировщики были выведены в марте 2019 года, и после развертывания F-22 Raptors на PSAB, о котором было объявлено Центральным командованием ВВС США.

Развертывания B-1 и F-22 представляют собой часть наращивания сил США в Саудовской Аравии, которое стартовало после нападений крылатых ракет и беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года.

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Взлет бомбардировщика ВВС B-1B Lancer

B-1B Lancer взлетает с базы ВВС Ellsworth в Южной Дакоте в поддержку стратегических целей США, 24 октября 2019 года. ВВС США / Летчик 1-го класса Кристина Беннетт

Интересно, что в следующие несколько часов американские военные продолжали выпускать изображения короткого развертывания B-1 для PSAB.

USAFCENT опубликовал серию аэрофотоснимков Lancers, перевозящих топливо над Персидским заливом, а также сопровождаемых F-22 Raptors и EA-18G Growlers.

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Присутствие неустановленного количества EA-18G Growlers не было официально объявлено.

Ранее в этом месяце Пентагон объявил о развертывании дополнительных сил США в Королевстве Саудовская Аравия. В список техники входят:

  • Две эскадрильи истребителей
  • Один воздушный экспедиционный корпус (AEW)
  • Два аккумулятора «Патриот»
  • Одна система терминальной обороны в высокогорных районах (THAAD)

Министерство обороны не раскрывало информацию о развертывании бомбардировщиков, а также эскадрильи электронной атаки ВМС США (VAQ-134 «Garudas»), если только не имела ее ввиду под общим определением «Эскадрильи истребителей».

Заправка бомбардировщика ВВС B-1B Lancer

Бомбардировщик ВВС США B-1B заправляется во время полета в Саудовскую Аравию, 24 октября 2019 года. ВВС США

Интересно, что еще один снимок B-1 на земле в PSAB показывает на заднем плане то, что похоже на RC-135 Rivet Joint: этот самолет, вероятно, является редким и сильно модифицированным ВВС Великобритании RE-3A.

ВВС B-1B Lancer бомбардировщик Саудовская Аравия

24 октября 2019 года бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в Саудовской Аравии на фоне Королевских ВВС Саудовской Аравии RE-3A. ВВС США


Автор: Оксана Ельченко
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