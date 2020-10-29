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Францию и Саудовскую Аравию накрыла волна терактов. Что происходит? (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Францию и Саудовскую Аравию накрыла волна терактов. Что происходит? (ФОТО, ВИДЕО)
 
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Сегодня Францию охватила волна кровавых терактов

Во Франции сегодня, 29 октября, продолжается серия террористических атак. В церкви в Ницце убил троих человек. Во время задержания нападающего, который постоянно кричал «Аллах Акбар», ранили, но он остался жив. Позже на юге Франции в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина напал на сотрудников полиции. Его застрелили, информирует enovosty.com/news.

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Ещё одно нападение произошло в Саудовской Аравии, но оно также связана с Францией. Здесь мужчина напал на охрану консульства этого европейского государства. Нападающего успели вовремя задержать.

Пока что все нападения официально никак не связали и ответственность за теракты никто не взял. Тем не менее, есть все основания полагать, что нападение совершили исламские фанатики. К расследованию привлекли подразделения прокуратуры, которые занимаются разоблачением террористов. Все происходит под личным контролем президента Франции Макрона.

Ранее во Франции был жестоко убит 47-летний Самуэль Пати, который преподавал историю и географию в одном из парижских пригородов. Рассказывая о свободе слова во Франции, мужчина продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. 16 октября убийца сначала нанес учителю несколько ударов ножом в шею, после чего обезглавил. Убийцей оказался 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который уже 12 лет жил во Франции.

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Францию и Саудовскую Аравию накрыла волна терактов. Что происходит? (ФОТО, ВИДЕО)

После случившейся трагедии во Франции с новой силой разгорелись острые споры о том, что делать с тем, кто, получив право на жительство в этой европейской стране, отказываются принимать её ценности.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 547

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