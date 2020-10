Францию и Саудовскую Аравию накрыла волна терактов. Что происходит? (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Францию охватила волна кровавых терактов

Во Франции сегодня, 29 октября, продолжается серия террористических атак. В церкви в Ницце убил троих человек. Во время задержания нападающего, который постоянно кричал «Аллах Акбар», ранили, но он остался жив. Позже на юге Франции в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина напал на сотрудников полиции. Его застрелили, информирует enovosty.com/news.

#BREAKING: Knife attack reported in Nice, France. Two people reportedly killed. Few injured. More clear details are awaited. Mayor says initial details point to a terrorist attack. pic.twitter.com/GIM0zgHrlv

