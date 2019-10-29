Что необходимо знать о Delta Force — суперсекретных войсках, которые принимали участие в рейде на лидера ИГИЛ

Операции Delta Force часто являются секретными, но мы знаем, что подразделение было причастно к смерти лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в видео, выпущенном в апреле 2019 года. Reuters

Группа Delta Force принимала активное участие в операции по захвату лидера сомалийских повстанцев Мохамеда Фарры Айдида в Могадишо в 1993 году и в последующих усилиях по спасению летчика армии Майкла Дюранта после крушения его вертолета во время миссии.

Читайте: Террорист номер один задержан, - The Baghdad Post

В этом инциденте были убиты пять боевиков Delta, а также 14 других военнослужащих США. Несколько сотен сомалийских боевиков и мирных жителей также были убиты.

Delta также была причастна к неудачным попыткам вытащить заложников из посольства США в Иране в 1980 году.

Delta Force активно участвовала в войне в Афганистане и в войнах в Ираке и сыграла важную роль в захвате Саддама Хусейна.

Delta Force вышла из Ирака, когда туда пришли американские войска в 2011 году, но она постоянно присутствует в борьбе против ИГИЛ в стране, написал Уэсли Морган в «Вашингтон пост» в 2015 году.

Delta Force также имела тесные связи с иракскими курдами, которые боролись с ИГИЛ и действовали в Сирии, включая убийство высокопоставленного лидера ИГИЛ Абу Сайяфа в 2015 году, пишет Морган.