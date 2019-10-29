Что необходимо знать о Delta Force — суперсекретных войсках, которые принимали участие в рейде на лидера ИГИЛ
Подразделение было создано в 1977 году под командованием полковника Чарльза Беквита, который видел необходимость в силах, которые могли бы быстро мобилизоваться для борьбы с нетрадиционными угрозами.
1-й оперативный отряд специальных сил-Delta (SFOD-D), также известный как Delta Force, является высокоселективным, крайне секретным подразделением Объединенного командования спецопераций, информирует enovosty.com/news.
С момента своего создания в 1977 году, отряд участвовал в нескольких громких и рискованных операциях, таких как миссия в Сомали в 1993 году, которая вдохновила на фильм «Черный ястреб», а также секретные операции, о которых общественность, вероятно, никогда не узнает.
Вот что известно о Delta Force.
Операции Delta Force часто являются секретными, но мы знаем, что подразделение было причастно к смерти лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
Лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в видео, выпущенном в апреле 2019 года. Reuters
Группа Delta Force принимала активное участие в операции по захвату лидера сомалийских повстанцев Мохамеда Фарры Айдида в Могадишо в 1993 году и в последующих усилиях по спасению летчика армии Майкла Дюранта после крушения его вертолета во время миссии.
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В этом инциденте были убиты пять боевиков Delta, а также 14 других военнослужащих США. Несколько сотен сомалийских боевиков и мирных жителей также были убиты.
Delta также была причастна к неудачным попыткам вытащить заложников из посольства США в Иране в 1980 году.
Delta Force активно участвовала в войне в Афганистане и в войнах в Ираке и сыграла важную роль в захвате Саддама Хусейна.
Delta Force вышла из Ирака, когда туда пришли американские войска в 2011 году, но она постоянно присутствует в борьбе против ИГИЛ в стране, написал Уэсли Морган в «Вашингтон пост» в 2015 году.
Delta Force также имела тесные связи с иракскими курдами, которые боролись с ИГИЛ и действовали в Сирии, включая убийство высокопоставленного лидера ИГИЛ Абу Сайяфа в 2015 году, пишет Морган.
На 2017 год насчитывалось около 1200 боевиков Delta Force.
Боевики Delta Force в Афганистане, их лица скрыты, чтобы защитить их конфиденциальность.
Полковник Чарльз Беквит, который основал Delta Force.
Военные официально не признают Delta Force, но ее существование хорошо известно. Многие из ее операций засекречены и, вероятно, никогда не будут известны общественности.
В дополнение к физической квалификации, боевики Delta Force должны быть психологически подготовлены к проведению изнурительных операций.
После того, как новобранцы сдают физические и психологические части подготовки, им преподают навыки, такие как стрельба и тайное ремесло — тактику ЦРУ, которая включает такие знания как передача данных и другие шпионские методы, — в течение шестимесячного курса подготовки. Об этом рассказал бывший участник группы Эрик Хейни в своей книге «Внутри Дельта Форс».