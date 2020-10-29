Армия США проводит испытания боевой машины Bradley — M2A4

Модификация серии A4 предполагает установку нового 8-цилиндрового дизельного двигателя Cummins VTA903E-T675 мощностью 675 лошадиных сил, новой гидравлической трансмиссии HMPT-800-3ECB, которая позволит на M2A4 Bradley установить Iron Fist Light Decoupled (IFLD)

Испытания Bradley M2A4 проходят на полигоне 1-й кавалерийской дивизии в Техасе. Модернизированный вариант машины Bradley, разработанный BAE Systems, поможет обеспечить боеспособность бронированных бригад (ABCT — Armored Brigade Combat Team).

В США начали проводить испытания боевой машины пехоты Bradley — M2A4. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news .

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