Армия США получила свой новый легкий вездеход (ВИДЕО)

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Армия США приступила к эксплуатации легкого и маневренного вездехода, предназначенного для перевозки пехотного отряда из девяти солдат и их оборудования.

GM Defense LLC, дочерняя компания General Motors, объявила о поставке своей первой пехотной машины армии США (ISV) на церемонии 27 октября. Это произошло в рамках контракта на 214,3 миллиона долларов, заключенного в июне, информирует enovosty.com/news.

GM Defense произведет 649 машин пехоты на базе Chevrolet Colorado ZR2 и обеспечит производство до 2065 машин в течение восьми лет. Согласно пресс-релизу компании, это первый крупный контракт и поставка для GM Defense с тех пор, как дочерняя компания была восстановлена ​​материнской компанией в 2017 году.

ISV основывается на архитектуре грузовиков среднего размера и использует 90 процентов проверенных готовых коммерческих запчастей (COTS), включая компоненты Chevrolet Performance. ISV весом 2260 кг был специально спроектирован для выполнения военных требований и разработан для обеспечения быстрой наземной мобильности. Экспедиционный ISV достаточно легкий, чтобы его можно было загрузить на вертолет UH-60 Blackhawk, и достаточно компактный, чтобы поместиться внутри вертолета CH-47 Chinook для транспортировки по воздуху. Компоненты COTS в сочетании с инновационной системой защиты от опрокидывания ISV обеспечат гибкую транспортировку на поле боя для поддержки успеха миссии.

«Сто двадцать дней с момента подписания контракта до поставки — это важный этап, и я очень горжусь этой командой», — сказал Дэвид Албриттон, президент GM Defense. «Мы используем инженерное мастерство General Motors и огромные производственные возможности, чтобы предложить революционные решения на рынке военной техники. Наш первоначальный успех с независимым поставщиком программного обеспечения демонстрирует нашу приверженность клиентам и подчеркивает наше уникальное право на победу на рынке военной мобильности».

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«Ценность, которую мы приносим нашему армейскому заказчику, — это наша готовность слушать и адаптироваться», — сказал Марк Диккенс, главный инженер GM Defense. «Во время испытаний солдат, отзывы, которые мы получили, имели первостепенное значение для создания машины, которая отвечала потребностям, с максимальной безопасностью и производительностью, а также с учетом их комфорта. Серийный ISV, который мы поставляем сегодня, — это эволюция нашего первоначального прототипа, и это, безусловно, автомобиль, который является предметом гордости для команды».

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Источник: Defence-blog

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