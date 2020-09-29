Япония планирует купить у США тактические ракеты RAM Block 2 на сумму $55 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Японии тактических ракет RAM Block 2 и сопутствующего оборудования на сумму 55,311 миллиона долларов.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны предоставило необходимые документы, уведомив Конгресс о возможной сделке., информирует enovosty.com/news.

Правительство Японии обратилось с просьбой о закупке до пятидесяти одной (51) ракеты с подвижным корпусом (RAM) Block 2 Tactical Missile, RIM-116C. Также в запрос включены контейнеры для транспортировки и хранения RAM Guided Missile Round Pack Tri-Pack, руководства для операторов и техническая документация, услуги правительства США и подрядчиков по проектированию, технической и логистической поддержке, а также другие связанные элементы логистической и программной поддержки. Ориентировочная общая стоимость сделки составляет 55,311 миллиона долларов.

Предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности главного союзника, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эти тактические ракеты RAM Block 2 обеспечат значительно улучшенные возможности защиты территории над критически важными воздушными и морскими линиями связи в Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

Читайте: В Украине появились необычные б/у авто из Японии

Генеральным подрядчиком будет Raytheon Missiles and Defense Company, Тусон, Аризона.

Сделка по продаже запланирована в период роста напряженности между Японией и ее соседями, такими как Северная Корея и Китай.

Читайте: Немецкая армия получит более 1800 новых ракет для пусковой установки MARS II