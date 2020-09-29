Япония планирует купить у США тактические ракеты RAM Block 2 на сумму $55 млн
Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Японии тактических ракет RAM Block 2 и сопутствующего оборудования на сумму 55,311 миллиона долларов.
Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны предоставило необходимые документы, уведомив Конгресс о возможной сделке., информирует enovosty.com/news.
Правительство Японии обратилось с просьбой о закупке до пятидесяти одной (51) ракеты с подвижным корпусом (RAM) Block 2 Tactical Missile, RIM-116C. Также в запрос включены контейнеры для транспортировки и хранения RAM Guided Missile Round Pack Tri-Pack, руководства для операторов и техническая документация, услуги правительства США и подрядчиков по проектированию, технической и логистической поддержке, а также другие связанные элементы логистической и программной поддержки. Ориентировочная общая стоимость сделки составляет 55,311 миллиона долларов.
Предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности главного союзника, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эти тактические ракеты RAM Block 2 обеспечат значительно улучшенные возможности защиты территории над критически важными воздушными и морскими линиями связи в Восточной Азии и Западной части Тихого океана.
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Генеральным подрядчиком будет Raytheon Missiles and Defense Company, Тусон, Аризона.
Сделка по продаже запланирована в период роста напряженности между Японией и ее соседями, такими как Северная Корея и Китай.
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Согласно информации Raytheon, RAM представляет собой быстродействующее оружие типа «выстрелил-забыл», предназначенное для уничтожения противокорабельных ракет. Не требует дополнительного направления при запуске, его конструкция с пассивным радиочастотным и инфракрасным наведением обеспечивает высокую огневую мощь для одновременного поражения нескольких угроз.
Ракета RAM Block 2
Вариант Block 2, последняя разработка в технологии ракеты RAM, имеет более крупный ракетный двигатель, усовершенствованную секцию управления и усовершенствованный радиочастотный приемник, способный обнаруживать самые тихие источники угрозы. Благодаря усовершенствованиям ракета стала в два с половиной раза маневреннее, а эффективная дальность перехвата увеличилась в полтора раза. Это обеспечивает вариант Block 2 способностью преодолевать серьезные угрозы, повышая живучесть защищаемого корабля.
Система запуска
Комплект управляемых ракет MK 44 и система запуска управляемых ракет MK 49, вмещающая 21 ракету, составляют комплекс управляемого ракетного вооружения MK 31. Множество существующих корабельных датчиков могут легко предоставить информацию о цели и наведении, необходимую для отражения противокорабельной угрозы.
Источник: Defenseworld