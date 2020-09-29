На Марсе обнаружена сеть скрытых озер

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На Марсе обнаружена сеть скрытых озер

Поверхность Марса известна своей засушливостью. Вся планета представляет собой пыльную, бесплодную пустыню из камней, а в некоторых областях и из льда. Об этом сообщает Nature Astronomy, информирует enovosty.com/news.

Ученые обнародовали исследование, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы — они нашли доказательства существования колоссального подземного резервуара с жидкой водой на южном полюсе Марса.

Предполагается, что под ледяным покровом южного полюса находится не одно, а целая сеть озер. «Открытие целой системы озер предполагает, что процесс их появления является простым и, возможно, обычным».

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О первом озере было сообщено более двух лет назад. Оно было обнаружено с помощью прибора Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS).