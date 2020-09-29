Меркель вмешалась в войну за Карабах и назвала единственное решение конфликта

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Меркель не видит альтернативу мирному решению конфликта

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Немецкий канцлер выразила озабоченность ситуацией и призвала стороны остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Она убеждена в том, что единственный выход — мирное урегулирование проблемы. Меркель призвала продолжить мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Альтернативы такому решению немецкий лидер не видит, информирует enovosty.com/news.

В свою очередь, премьер-министр Пашинян заявил о том, что с начала обострения ситуации на границе с Азербайджаном Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить максимальные усилия, чтобы «обуздать агрессивное и деструктивное поведения Турции. Он требует не допустить влияния этой страны в ситуацию.

Напомним, военные действия в районе Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Пока что невозможно посчитать количество жертв, так как стороны называют разные данные. Стоит отметить, что это первое обострение подобного масштаба с момента подписания Бишкекского соглашения о прекращении огня в 1994 году. Нагорный Карабах по международному праву принадлежит Азербайджану, но фактически его территорию, как и ещё семь прилежащих районов контролируют армянские силы из самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.