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Иран попросил США и другие западные страны немедленно покинуть Персидский залив

Главная » Последние новости » Новости мира » Иран попросил США и другие западные страны немедленно покинуть Персидский залив
 
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Президент Ирана Хасан Рухани призвал американские и западные силы покинуть Персидский залив, заявив, что их «присутствие всегда было бедствием для этого региона».

Президент Ирана потребовал от США и других западных стран немедленно покинуть Персидский залив., информирует enovosty.com/news.

Напряженность в отношениях между Ираном и Западом тянется с лета из-за череды нападений на танкеры и коммерческие морские суда, в подготовке которых обвиняют Тегеран.  Кульминацией стала атака на саудовские нефтяные объекты, которые, как считается, была организована правительством Ирана.

Иран отрицает любые обвинения и заявляет, что США оказывают несправедливое давление на страну.

Президент Ирана открыто обвиняет США во лжи.  «Те, кто хочет связать инциденты в регионе с Исламской Республикой Иран, лгут», — заявил президент Ирана Хасан Рухани на военном параде, посвященном началу «Недели священной обороны». (Неделя Священной обороны приурочена к началу агрессии Ирака на Иран).

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«Если США и их западные союзники  действительно хотят добиться безопасности в регионе, они не должны отправлять в Персидский залив истребители, бомбы и опасное оружие», — сказал президент Ирана.

«Ваше присутствие всегда было бедствием для этого региона», — добавил президент Ирана, призывая США и западные страны покинуть Персидский залив в кратчайшие сроки.

Iranian armed forces members march during the ceremony of the National Army Day parade in Tehran

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Военнослужащие иранских вооруженных сил маршируют во время церемонии празднования Дня национальной армии в Тегеране Официальный сайт президента Ирана / Раздаточный материал через REUTERS

В то время, когда США возглавляют международную коалицию, нацеленную на сдерживание иранской агрессии, президент Ирана призвал к созданию структуры безопасности под руководством Ирана.

Рухани заявил, что Иран готов «протянуть руку дружбы и братства» странам Персидского залива и «простить их прошлые ошибки».

На военном параде были представлены сухопутные войска, а также различные системы вооружения, от кораблей и подводных лодок до истребителей и ракет.

Требования иранского президента о выходе западных сил с Ближнего Востока прозвучали всего через несколько дней после того, как США объявили о планах укрепления своего военного присутствия в регионе. Пентагон объявил, что в район Персидского залива  будет направлено еще больше военных сил для сдерживания Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке на собрании ООН, недавно предупредил, что любой акт агрессии со стороны США или их союзников станет началом «тотальной войны».


Автор: Оксана Ельченко
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