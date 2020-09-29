Британский беспилотник Protector успешно выполнил первый полет
Первый британский беспилотник Protector RG Mk1 успешно выполнил свой первый полет после того, как сошел с конвейера в пятницу, 25 сентября.
Говорят, что Protector RG Mk1 заменит текущие Reaper Force, когда он будет введен в RAF., информирует enovosty.com/news.
Самолет сможет летать в любой точке мира, а его будет обслуживать персонал, находящийся на своей базе в RAF Waddington. Он будет введен в эксплуатацию к середине 2024 года.
Министр оборонных закупок Джереми Куин сказал: «Первый полет первого британского Protector — это захватывающий и долгожданный шаг в развитии нашего новаторского флота. Благодаря повышенной дальности и выносливости, большему количеству ISR и вооружений, а также повышенной устойчивости к погодным условиям Protector будет играть жизненно важную роль в разведке, сдерживании и противодействии будущим угрозам».
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Это первый из трех беспилотников Protector, заказанных в настоящее время, хотя контракт включает в себя опцион на оставшиеся 13 самолетов для пополнения запланированного на данный момент парка из 16 самолетов.
Protector будет задействован в широкомасштабных операциях по разведке, наблюдению, и целеуказанию (ISTAR), а также в миссиях по поиску, спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он способен непрерывно летать до 40 часов.
Самолет будет использовать усовершенствованные каналы передачи данных и нести высокоточное ударное оружие нового поколения с низким уровнем сопряжения — ракеты Brimstone (MBDA) британского производства и бомбу с лазерным наведением Paveway IV (Raytheon UK).
Protector также будет иметь усовершенствованную защиту от обледенения и молнии, что обеспечит RAF беспрецедентную гибкость для работы в неблагоприятных погодных условиях.
Источник: Defenseworld