Британский беспилотник Protector успешно выполнил первый полет

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Первый британский беспилотник Protector RG Mk1 успешно выполнил свой первый полет после того, как сошел с конвейера в пятницу, 25 сентября.

Говорят, что Protector RG Mk1 заменит текущие Reaper Force, когда он будет введен в RAF., информирует enovosty.com/news. Самолет сможет летать в любой точке мира, а его будет обслуживать персонал, находящийся на своей базе в RAF Waddington. Он будет введен в эксплуатацию к середине 2024 года. Министр оборонных закупок Джереми Куин сказал: «Первый полет первого британского Protector — это захватывающий и долгожданный шаг в развитии нашего новаторского флота. Благодаря повышенной дальности и выносливости, большему количеству ISR и вооружений, а также повышенной устойчивости к погодным условиям Protector будет играть жизненно важную роль в разведке, сдерживании и противодействии будущим угрозам». Читайте: В Турции успешно испытали первый летающий автомобиль (ВИДЕО)