Война дронов: Беспилотники стали любимым оружием террористов в Ближневосточном регионе

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Беспилотники стали любимым оружием террористов в Ближневосточном регионе, внося дестабилизирующий фактор в напряженную региональную ситуацию и нейтрализуя преимущество крупных армий

На прошлой неделе израильские официальные лица заявили, что они совершили нападение на базу Корпуса стражей исламской революции с целью нейтрализации группировки, готовящейся к запуску «беспилотников-убийц», — сообщает Сет Дж. Франтцман в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Тем временем другие два беспилотника разбились в шиитском пригороде Бейрута. Президент Ливана Мишель Аун назвал это объявлением войны.

В Ираке члены проиранских Народных мобилизационных сил постоянно мониторят воздушное пространство в поисках беспилотников, которые, по их словам, нацелены на их военные склады. В Йемене поддерживаемые Ираном повстанцы Хути развернули беспилотники для нападения на соседнюю Саудовскую Аравию.

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Политическая напряженность и военные угрозы не являются чем-то новым для Ближнего Востока, однако современные технологии дают возможность враждебным сторонам наносить более изощренные удары. Большое количество и снижение стоимости все более изощренных и неуловимых дронов вносят дестабилизирующий фактор в напряженную региональную ситуацию, нейтрализуя преимущество более крупных армий.