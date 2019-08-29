Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг

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Китай стягивает новые войска в Гонконг перед очередной акцией протеста

Китай ввел новые войска в Гонконг за несколько дней до очередной акции протеста, — сообщают Донни Квок и Джесси Пенг в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что в Гонконг были направлены войска с целью ротации воздушных, сухопутных и морских сил. В сети появились фотографии и кадры бронетранспортеров, движущихся по Гонконгу.

Аналитики оценивают общую численность китайских войск в Гонконге в районе 8 000 — 10 000 военнослужащих.

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Пекин стремится срочно подавить беспорядки в Гонконге, чтобы празднование 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики в Пекине ничего не омрачало.