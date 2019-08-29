Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Самые забавные примеры кошачьей рекламы

Все фото »

Новости мира

29.08.2019 г.
19:54Война дронов: Беспилотники стали любимым оружием террористов в Ближневосточном регионе
19:38Российский рубль ушел в пике вслед за рухнувшим юанем
19:16"Я бы все разрушил!": Кикабидзе рассказал о своем отношении к России
17:53Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг
17:08The Economist: ТОП-10 самых безопасных городов мира
15:05Венесуэльский боливар пробил дно, - Злой Одессит
11:50Петицию против остановки работы британского парламента подписали более миллиона человек
Все новости мира

Аналитика

26.08.2019

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
В отличие от последних лет, официальное празднование Дня Независимости Украины в столице 24 августа 2019 года прошло без военного парада в форме шоу, ...
23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...

Последние новости

29.08.2019 г.
20:19 Стало известно, кто возглавил Службу безопасности Украины
19:54 Война дронов: Беспилотники стали любимым оружием террористов в Ближневосточном регионе
19:38 Российский рубль ушел в пике вслед за рухнувшим юанем
19:16 "Я бы все разрушил!": Кикабидзе рассказал о своем отношении к России
18:53 Верховная Рада утвердила нового министра обороны
18:31 The New York Times: Гончарук рассказал, когда планирует начать переговоры с МВФ
18:11 Стал известен вероятный состав будущего правительства Гончарука
17:53 Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг
17:42 В Украине выбран новый премьер
17:14 В Украине стартовали международные учения подразделений спецназа «KORD CHALLENGE-2019»
17:08 The Economist: ТОП-10 самых безопасных городов мира
16:51 Украина будет закупать американский газ: что известно
16:50 Илон Маск спрогнозировал новую глобальную проблему для человечества
16:34 В Украине успешно возобновился рост банковских активов
16:15 "Порошенко готовит подъем-переворот": В Сети активно комментируют "путч Пети"
16:11 В Харьковской области за сутки произошло 49 пожаров (ФОТО)
16:00 ВОЗ: Корь вернулась в четыре европейские страны
15:45 Модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания (ФОТО)
15:28 Украинскую экономику удалось стабилизировать, а совокупный рост ВВП составил + 8,4%, - Кубив
15:20 Преемник Хаббла: в США собрали новый мощный телескоп
15:05 Венесуэльский боливар пробил дно, - Злой Одессит
14:23 Соучредитель Alibaba: В будущем люди будут работать три дня в неделю и четыре часа в день
14:02 26 профессиональных организаций выступили против использования экологии в политических и бизнес-целях
13:57 Людей ожидает 12-часовая рабочая неделя
13:54 Рада создала пять фракции и одну депутатскую группу. СПИСОК
13:40 В Пекине проведена первая дистанционная операция с помощью робота-медика
13:29 Дело "Роттердам+" инспирировано Коломойским, который потерял из-за формулы миллиарды, - СМИ
13:26 Экс-глава НКРЭКУ развенчал ложь и манипуляции Коломойского
13:16 Цезарь, лосось и семга: Украинцы активно обсуждают меню в новой Раде (ФОТО)
13:05 Безвыходная ситуация: Оккупированный Донбасс накрыл денежный "блэкаут"
13:02 В Слуге народа рассказали о первом назначении в новом Кабмине Зеленского
12:58 Успешная операция: "Азов" сделал прорыв на Донбассе
12:57 Назван единственный кандидат в премьеры
12:56 Юрий Луценко подал в отставку с поста генпрокурора
12:35 В США создали умную бутылку, очищающую воду
12:19 Ученые: Почему владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
12:01 Поддельные золотые слитки на сумму 50 млн долларов появились на мировом рынке
12:01 В деле об обвале дома в Дрогобыче задержаны два работника коммунального предприятия, - полиция
11:59 Новая Почта осваивает небо
11:50 Петицию против остановки работы британского парламента подписали более миллиона человек
11:48 Олега Сенцова доставили из колонии в Москву для обмена - источник
11:48 Это опасно: В США назвали альтернативу "Северному потоку-2"
11:46 Слуги в Раде намерены заседать до поздней ночи
11:06 Бывший пленный рассказал жуткие истории о том, как боевики издевались над украинцами
11:03 Житница Европы без пшеницы: аграрии против ограничения импорта минеральных удобрений из других стран
10:20 Украине грозит дефицит автогаза. Что будет?
10:19 В Украине выросли зарплаты и уменьшилась задолженность
10:11 Первое заседание новой Рады. Планы и онлайн-трансляция
10:08 Законопроект Хромаева №9035 узурпирует власть Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, - Падалка
09:26 Военные деньги для Украины: Трамп сделал громкое заявление
09:24 Мощное вооружение и защита от мин: В чем уникальность украинского броневика Отаман (ФОТО, ВИДЕО)
09:17 Портников рассказал, зачем Путину украинский Крым
08:59 Пентагон поставил жесткий ультиматум Турции из-за России
08:33 Кто двойник? Появились фото удивительных изменений Путина за неделю
08:28 Боевики устроили алкотрэш: начудили на пару лет вперед, - блогер
08:26 Дорога смерти: в Генштабе озвучили новые данные об Иловайском котле
28.08.2019 г.
21:42 К Земле летит гигантский астероид: что известно
20:58 Болтон доволен встречами с украинскими коллегами
20:35 Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить в день
20:13 Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 9%
Все новости »

Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китай стягивает новые войска в Гонконг перед очередной акцией протеста

Китай ввел новые войска в Гонконг за несколько дней до очередной акции протеста, — сообщают Донни Квок и Джесси Пенг в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что в Гонконг были направлены войска с целью ротации воздушных, сухопутных и морских сил. В сети появились фотографии и кадры бронетранспортеров, движущихся по Гонконгу.

Reuters: Китай стягивает дополнительные войска в Гонконг

Аналитики оценивают общую численность китайских войск в Гонконге в районе 8 000 — 10 000 военнослужащих.

Читайте: ВСУ приняли на вооружение новую бронетехнику

Пекин стремится срочно подавить беспорядки в Гонконге, чтобы празднование 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики в Пекине ничего не омрачало.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 418

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Все статьи


Читайте также

Полиция Гонконга использует слезоточивый газ для разгона акций протеста
 Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии
Deutsche Welle: Российского оппозиционера Илью Яшина вновь задержали после третьего подряд ареста
 Олег Сенцов поддержал акции протеста в России
Германия призывает Россию освободить всех арестованных во время акций протеста активистов
 Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью» (ФОТО)
Reuters: В Пакистане проходит массовая акция протеста против действующей власти
 "Хотят запугать всех": Подробности жестокой расправы над проукраинской противницей Путина
Загрузка...

Армия

Реактивная система залпового огня «Ураган»
Бронированная командно-штабная машина FV105 Sultan (Великобритания)
Танк «Меркава Mk.3» (Израиль)
Ракета класса «воздух—воздух» Mitsubishi AAM (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ТУРЧИНОВ
Павел
ПЕТРЕНКО
Евгений
НИЩУК
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Сегодня Украина является высокорисковой страной, с одним из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе в основном по причине огромного ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 