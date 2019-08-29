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Британия, Германия и Франция обеспокоены напряженностью в Южно-Китайском море

Главная » Последние новости » Новости мира » Британия, Германия и Франция обеспокоены напряженностью в Южно-Китайском море
 
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Британия, Германия и Франция сделали совместное заявление о том, что они обеспокоены напряженностью в Южно-Китайском море

Британия, Германия и Франция заявили, что они обеспокоены напряженностью в Южно-Китайском море, — сообщает Дэвид Милликен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В совместном заявлении трех сторон говорится, что сложившаяся ситуация в Южно-Китайском море «может привести к серьезной нестабильности в регионе».

Британия, Германия и Франция обеспокоены напряженностью в Южно-Китайском море

Кроме того, в своем заявлении ведущие мировые государства призывают прибрежные страны принимать все возможные меры, чтобы снизить сложившуюся напряженность, и внести вклад в укрепление мира и безопасности в регионе.

Напомним, территориальные конфликты в Южно-Китайском море возникли из-за архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша), на территорию которых претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Бруней и Малайзия. С 2013 года Китай там проводит масштабные работы по освоению этих территорий и созданию там искусственных островов.


Автор: Оксана Ельченко
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