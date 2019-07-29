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«Здесь нет маленьких зеленых человечков»: что известно о загадочной Зоне 51 в США (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » «Здесь нет маленьких зеленых человечков»: что известно о загадочной Зоне 51 в США (ФОТО)
 
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Зона 51 является засекреченным объектом в штате Невада, США. В настоящее время более 1 миллиона человек планируют «штурмовать» базу этой осенью, чтобы увидеть инопланетян, якобы, спрятанных на объекте

Зона 51 — загадочная военно-воздушная база в Неваде. Уже несколько десятков лет, эта база находится в центре многочисленных теорий заговора, касающихся инопланетян и НЛО, информирует enovosty.com/news.

Более 2 миллионов человек заинтересовались событием “Штурм Зоны 51: Они не смогут остановить всех нас” в Facebook.  Мероприятие должно состояться 20 сентября. На момент публикации почти 1,9 млн человек отметили, что собираются штурмовать Зону 51. Еще 1,4 млн заинтересовались событием.

От шпионских самолетов до туристических достопримечательностей, вот как Зона 51 стала ассоциироваться с теориями заговора и НЛО.

Зона 51 — это действующая база ВВС в Неваде

Читайте: Кандидат в президенты США от Демократической партии пообещал рассекретить «Зону 51»

Area 51 is an active Air Force base in Nevada.

Ворота Зоны 51. Барри Кинг / Getty Images

На сегодня известно очень мало достоверных фактов о высоко секретной, удаленной базе, что делает ее идеальным объектом слухов.

Непонятно, почему базу называют даже Зоной 51

It's unclear why the base is even called Area 51.

Шоссе под названием “Внеземное” ведет к Зоне 51. Это туристическая достопримечательность. Лаура Раух / AP Photo

Согласно ЦРУ, Зона 51 является картографическим обозначением. Но возникает вопрос — есть ли другие обозначения?

Как отмечает National Geographic, у базы есть много других названий. Одно из этих имен — Озеро Грум, отсылка к высохшему озеру возле базы, а другое — саркастическое прозвище Райское Ранчо.

Сама база закрыта для публики, но вокруг расположено много туристических достопримечательностей

The base is not open to the public, but there are plenty of nearby tourist attractions that capitalize on its history.

Магазин “НЛО и инопланетяне”  на Внеземном Шоссе. Барри Кинг / Getty Images

Действующая военная база имеет высокий уровень безопасности —  24 часа в сутки. Это означает, что если один человек — или, скажем, один миллион человек — захочет штурмовать базу в попытке увидеть инопланетян, это будет невероятно опасно.

До 2018 года было невозможно просматривать спутниковые изображения Зоны 51. Теперь доступ открыт 

Until 2018, you couldn't view satellite images of Area 51. Now you can.

Зона 51. Карты Гугл

База расположена относительно далеко от любых дорог общего пользования и некоторым сотрудникам Зоны 51 приходится лететь на личных самолетах из аэропорта Лас-Вегаса. По неофициальным данным основная часть рабочей зоны базы находится под землёй.

Непонятно, как именно база используется сейчас

Во время Второй мировой войны, на базе солдаты проходили военную подготовку.

We do know that it was used for military training during World War II.

Грег Мэтисон / Getty Images

Позже в 1950-х годах правительство США использовало удаленное местоположение для тестирования других самолетов, таких как OXCART и F-117 Nighthawk.

Правительство США не подтверждало, что Зона 51 была базой ВВС до 2013 года

The US government didn't confirm that Area 51 was an Air Force base until 2013.

Зона 51 — это военный объект. Барри Кинг / Getty Images

После того, как Архив национальной безопасности в Университете Джорджа Вашингтона подал в 2005 году Закон о свободе информации о программе самолетов-шпионов U-2, ЦРУ было вынуждено рассекретить документы, относящиеся к Зоне 51, в 2013 году.

Зона 51 также связана с теориями заговора — в основном касающимися инопланетян, космоса и НЛО

The area is also linked to conspiracy theories â mostly pertaining to aliens, space, and UFOs.

«Ворота в Зону 51». Фредерик Дж. Браун / Getty Images

Как отмечало издание Business Insider в 2017 году, в 1950-х годах в этом районе увеличилось число предполагаемых наблюдений НЛО — примерно в то же время проводились испытания самолетов U-2. Секретность программы запрещала официальным лицам ВВС открывать правду о тестах, поэтому все объясняли природными явлениями. Люди строили догадки. А некоторые даже рассказывали СМИ, что видели инопланетян и даже помогали перепроектировать космические корабли на этой самой базе.

Серьезные ученые, среди которых эксперты по поиску внеземной жизни и космическим технологиям, говорят о таинственной базе с иронией.


Автор: Оксана Ельченко
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