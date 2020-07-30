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США разрешили Южной Корее использовать твердое топливо для космических аппаратов

Главная » Последние новости » Новости мира » США разрешили Южной Корее использовать твердое топливо для космических аппаратов
 
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Соединенные Штаты сняли давние ограничения на использование Сеулом твердого топлива для запуска своих космических ракет.

«Сегодня обе стороны приняли пересмотренную директиву по ракетам 2020 года, чтобы полностью снять ограничения на использование твердого топлива для космических кораблей Южной Кореи», — заявил журналистам заместитель советника по национальной безопасности Ким Хен Чонг во вторник.

В 1979 году Южная Корея согласилась с Руководством по дальности действия баллистических ракет, ограничив разработку и владение баллистическими ракетами дальностью до 180 км. В 2001 году США согласились увеличить дальность до 300 км, что применимо только к высокоскоростным баллистическим ракетам свободного полета, исключая более медленные крылатые вооружения.

В последний раз руководящие принципы были пересмотрены в 2017 году, чтобы отменить ограничение полезной нагрузки в 500 кг для баллистических ракет Южной Кореи с дальностью полета 800 км.

«В результате пересмотра руководящих принципов я хотел бы сказать, что была создана системная основа для улучшения нашей космической инфраструктуры, и был открыт путь для корейской версии New Deal для расширения в космос. Это значительно улучшило бы военные возможности ISR, позволяющие запускать спутники-шпионы на околоземной орбите, летающие на высоте 500-2000 километров в любое время и в любом месте», — отметил чиновник.

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Помимо того, что ракеты на твердом топливе экономичны, они быстрее запускаются и их труднее обнаружить перед взлетом. Эти ракеты также менее подвержены коррозии металла. Их легче запустить из пусковой установки транспортера (TEL).

Этот шаг дает возможность южнокорейским компаниям, исследовательским институтам и даже частным лицам разрабатывать, производить и обладать различными типами космических ракет на основе не только жидкого топлива, но и твердого и гибридного.

Источник: defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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