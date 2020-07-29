Российские спецслужбы используют англоязычные веб-сайты для распространения дезинформации, — Associated Press

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По словам представителей правительства США, российские спецслужбы используют англоязычные веб-сайты для распространения дезинформации

Российские спецслужбы используют англоязычные веб-сайты для распространения дезинформации о пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

По словам представителей правительства США, два россиянина, которые занимали руководящие должности в военной разведке Москвы, известной как ГРУ, были признаны ответственными за дезинформацию.

Хотя официальные лица США ранее предупреждали о распространении дезинформации, связанной с пандемией, сейчас же были представлены конкретные веб-ресурсы, распространяющие дезинформацию. В обнародованной информации говорится, что информационное агентство InfoRos, зарегистрированное в России, управляет рядом веб-сайтов — InfoRos.ru, Infobrics. org и OneWorld.press, которые изменяли новости о пандемии для продвижения антизападных призывов и распространения дезинформации.

Пока неизвестно, связаны ли кампании по дезинфомации с предстоящими ноябрьскими президентскими выборами. Но уже известно, что в публикуемой информации идет кампания против демократа Джо Байдена, публикуются нарративы об обострении расовых и других проблем в США.

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