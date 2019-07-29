Reuters: Джонсон сообщил о необходимости нового соглашения о Brexit

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Борис Джонсон сообщил, что планирует заключить новое соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что планирует заключить новое соглашение о Brexit, — сообщает Русел Чейн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы хотим установить новые взаимоотношения с нашими партнерами, укрепить сотрудничество в области обороны, безопасности, разведки, культуры и науки. В основе всего этого лежит новое соглашение о свободной торговле, которое позволит нам вернуть контроль над нашими тарифами», — сказал Джонсон во время визита на военно-морскую базу в Шотландии.

Джонсон также исключил возможность проведения еще одного референдума о независимости Шотландии. «Я считаю, что сейчас было бы совершенно неправильно нарушать решение народного референдума, принятое во время прошлого голосования в 2014 году», — сказал Джонсон.

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