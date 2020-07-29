Протесты в России: Вслед за Хабаровском протестуют люди в Нижнем Новгороде

Главная » Последние новости » Новости мира » Протесты в России: Вслед за Хабаровском протестуют люди в Нижнем Новгороде Протесты в России: Вслед за Хабаровском протестуют люди в Нижнем Новгороде

Закрыть Отправить

Новый вид протеста в российском Нижнем Новгороде: тысячи нижегородцев выстроились живой цепью вдоль главного проспекта города.

Фото: Сергей Елкин

В Нижнем Новгороде люди протестуют против губернатора — коррупционера.

Об этом в Twitter сообщает Сергей Елкин.

Вслед за Хабаровском стали просыпаться люди в Нижнем Новгороде https://t.co/lbD5XqvJEJ — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) July 29, 2020

Напомним, в российском Хабаровске уже две недели продолжаются массовые акции протеста.

В частности, 26 июля около 50 тысяч жителей города прошли шествием по центральным улицам и вышли на центральную площадь, где провели митинг. Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города «кормить голубей». Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

Среди лозунгов – «Путина в отставку!», «20 лет доверия нет», «Россия просыпайся», «Мы здесь власть!».

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его официально обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.