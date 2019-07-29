Освободите британский корабль, чтобы «выйти из тьмы», — глава МИД Великобритании

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Иран хочет «выйти из темноты», то должен следовать международным правилам и освободить британский нефтяной танкер

В Великобритании сообщили Ирану, что если он хочет «выйти из темноты», то должен следовать международным правилам и освободить нефтяной танкер под британским флагом, захваченный его войсками в Персидском заливе, — сообщает МакАскилл в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Ранее 19 июля иранские военные захватили танкер «Stena Impero» возле Ормузского пролива. Это произошло через две недели после того, как британские войска захватили иранский нефтяной танкер возле Гибралтара по обвинению в нарушении санкций относительно Сирии.

«Если иранцы хотят выйти из тьмы и быть принятыми в качестве ответственного члена мирового сообщества, им необходимо придерживаться основанной на правилах системы международного права», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. «Нельзя незаконно задерживать иностранные суда», — добавил он.

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