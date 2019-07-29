Оборонная промышленность Китая развивается невероятными темпами и обгоняет США

Главная » Последние новости » Новости мира » Оборонная промышленность Китая развивается невероятными темпами и обгоняет США Оборонная промышленность Китая развивается невероятными темпами и обгоняет США

Закрыть Отправить

Список 100 крупнейших оборонных фирм мира, опубликованный Defence News, показал, что 6 из 15 крупнейших компаний — китайские. Еще в прошлом году среди ста лучших — не было ни одной китайской компании

Оборонная промышленность Китая развивается невероятными темпами . Китайские компании уже начали вытеснять традиционных западных оборонных гигантов в глобальном рейтинге, информирует enovosty.com/news.

В прошлом году ни одна китайская компания не попала в список 100 крупнейших оборонных фирм в мире, согласно списку, ежегодно публикуемому Defense News. В этом году шесть китайских оборонных фирм вошли в 15 лучших в мире, причем китайские компании занимают восемь из 25 первых мест.

Китайская авиационная промышленная корпорация с годовым доходом от оборонной деятельности всего в 25 миллиардов долларов занимает пятое место, опережая американских и британских военных гигантов General Dynamics и BAE Systems. AVIC, ведущая китайская компания, в списке лишь немного отстает от Raytheon и Northrop Grumman, двух ведущих американских оборонных фирм.

AVIC является компанией, которая стоит за разработкой китайского истребителя J-20 пятого поколения и нового стелс-бомбардировщика H-20.

Читайте: В Китае произошел масштабный оползень: погибло 36 человек

Хотя возможно, что прошлые рейтинги были не совсем достоверными из-за недостатка данных, что является распространенной проблемой при анализе китайских компаний, внезапное появление китайских оборонных фирм в числе первых в списке может также свидетельствовать о быстром росте оборонно-промышленной базы Китая. Пекин усиленно работает над модернизацией своих военных сил и создает оружие мирового класса. Именно эта цель неоднократно подчеркивалась руководством Китая.

Китай, как главный стратегический конкурент США, является уникальным соперником.

«Советский союз никогда не мог сравниться, а тем более преодолеть технологическое превосходство Америки. В отношении Китая, все обстоит совершенно по другому», — написал бывший заместитель министра обороны США Роберт Ворк и его коллега Грег Грант в недавнем докладе.

Авторы утверждают, что из-за экономической мощи Китая, крайне маловероятно, что США смогут одержать победу в стратегическом соревновании с Китаем. США еще никогда не сталкивались с конкурентом с валовым внутренним продуктом (ВВП), превышающим 40 процентов своего собственного, в течение более чем столетия. ВВП Китая в настоящее время составляет около 63 процентов от ВВП США, и, согласно прогнозам, в конечном итоге именно Китай станет крупнейшей в мире экономикой.

«У Китая есть политическая воля и финансовая мощь для того, чтобы неуклонно увеличивать расходы на оборону в течение следующего десятилетия», — объясняется в докладе о военной мощи Китая министерства обороны США.

Пентагон определил ключевые элементы военной модернизации Китая как инвестиции в оборону, развитие оборонно-промышленного комплекса, растущую научно-техническую базу исследований и разработок, военно-гражданскую интеграцию и приобретение иностранных технологий.

В перспективе развитие военной промышленности КНР предполагает главным образом дальнейшее переоснащение ведущих предприятий современным технологическим оборудованием и в меньшей степени строительство новых заводов.