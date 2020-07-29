Китайские хакеры совершили кибератаки на Ватикан, — Reuters
В фирме по кибербезопасности Recorded Future сообщили, что китайские хакеры совершили кибератаки на Ватикан
В американской фирме по кибербезопасности Recorded Future сообщили, что хакеры из Пекина совершили кибератаки на Ватикан в преддверии предстоящих переговоров между Ватиканом и Китаем. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Сообщается, что хакеры, связанные с китайским правительством, проникли в компьютерные сети Ватикана, включая представителя римской католической церкви в Гонконге.
Напомним, Ватикан и Пекин планировали вести переговоры о возобновлении соглашения 2018 года, которое стабилизировало отношения между Китаем и Ватиканом.
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Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, выступая на ежедневной пресс-конференции в Пекине, сказал, что Китай является «убежденным защитником» кибербезопасности.