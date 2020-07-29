Для борьбы с пандемиями важно пересмотреть отношение с природой, — The Guardian

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Для борьбы с пандемиями важно пересмотреть отношение с природой

В конце 2013 года в деревне Мелианду в Гвинее группа детей, играющих возле полого дерева, потревожила небольшую колонию летучих мышей. Ученые полагают, что Эмиль Уамуно, который впоследствии стал первым трагическим «показателем» случая вспышки Эболы в Западной Африке, вероятно, заразился Эболой именно во время игры возле дерева. Об этом пишет Петер Дасзак в The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Каждая пандемия начинается именно так. Безобидная человеческая деятельность, такая как поедание непригодных для человеческого организма диких животных и птиц, может вызвать вспышку эпидемии, которая приводит к пандемии. В 1920-х годах, когда возник ВИЧ в Республике Конго, ученые считают, что заражение людей могло быть вызвано тем, что охотник на диких шимпанзе случайно себя ранил. Сейчас же растущее население, международные связи и путешествия ускорили темпы распространения пандемии. Мы вступаем в новую эру пандемии.

Тропические леса являются домом для большого разнообразия диких животных, которые в свою очередь несут множество вирусов. Мы знаем гораздо больше об этих животных, чем о вирусах, которые они несут. Вирусы Зика, Эбола, Нипах и Ковид-19 появились именно так.

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Если мы хотим предотвратить будущие пандемии, нам нужно будет пересмотреть наши отношения с природой, блокируя каждый шаг в цепи возникновения болезней. Это должно начаться с сокращения безудержного потребления, которое ведет к обезлесению и эксплуатации дикой природы. Нам также необходимо убрать виды животных и птиц, подверженные вирусному риску, с продовольственных рынков, бороться с незаконной торговлей дикими животными и проводить разъяснительную работу с жителями сельских местностей.