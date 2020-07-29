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Британская армия модернизирует свои бронированные машины Foxhound

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Британская армия приступила к модернизации бронетранспортеров Foxhound в преддверии развертывания своих войск в Боснии и Герцеговине.

«8 Parachute Field Company — первая мастерская в британской армии, которая проводит новые модификации на Foxhound», — говорится в заявлении армии. «В рамках этого проекта были успешно налажены партнерские отношения с регулярными, резервными, гражданскими подрядчиками и промышленными предприятиями в целях поставки оборудования для 16 авиаштурмовых бригад», информирует enovosty.com/news.

При поддержке проектной команды Компания опробовала и протестировала различные методы, чтобы создать максимально эффективные процедуры внедрения. Команды механиков работали в тесном сотрудничестве с General Dynamics.

Этот проект является частью постоянной поддержки 13-го полка воздушного десанта для операций в Европе в этом году.

Находясь в эксплуатации с 2012 года, компания General Dynamics Land Systems-UK поставила 400 Foxhound британской армии.

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Foxhound — лучший автомобиль для легкой пехоты и специальных войск во время боевых действий. Благодаря модульной конструкции он обеспечивает надежную защиту, доступность и адаптивность.

Foxhound использовался в операциях по всему миру, в том числе в Афганистане и Ираке, а также на различных учениях, включая развертывание в холодных условиях в Норвегии.

Британская армия модернизирует свои бронированные машины Foxhound
Британская армия модернизирует свои бронированные машины Foxhound
Британская армия модернизирует свои бронированные машины Foxhound

Источник: defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 582

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