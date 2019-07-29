Associated press: Навального выписали из больницы и отправили обратно в тюрьму
Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник
Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из московской городской больницы и отправили обратно в спецприемник, информирует enovosty.com/news.
Личный врач оппозиционера Анастасия Васильева сказала, что она «категорически» против перемещения Навального из больницы, так как считает, что он был отравлен. «Это было химическое вещество — даже врачи здесь признали это», — сказала она. Васильева жаловалась, что ей не дали доступа к Навальному для его осмотра, и сказала, что работники больницы вели себя странно, когда она подошла к ним.
Врач больницы представила другую точку зрения, когда репортер спросил о рисках отравления Навального. «То, о чем вы говорите, не доказано. У нас есть медицинское заключение, которое находится в выписке больного», — сказала она. Необходимо отметить, что медицинский руководитель больницы Ольга Шарапова, является депутатом правящей партии «Единая Россия».
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Адвокат Навального Ольга Михайлова поддержала предположение об отравлении и сказала, что «это действительно было отравление».