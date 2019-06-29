Washington Post: Трамп решил снять ограничения с китайской Huawei

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Американский президент Дональд Трамп во время завершения саммита G20 заявил о готовности снять санкции с корпорации Huawei.

В японском городе Осаке во время пресс-конференции, приуроченной к завершению саммита G20, Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с Huawei. Об этом пишут журналисты Washington Post.

Трамп сообщил, что после личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином он принял данное решение. Президент США дал распоряжение о возобновлении поставок американской продукции для Huawei, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что ранее глава корпорации Huawei Жен Чженфей, комментируя американские санкции, сообщал о большом предстоящем убытке. Продажи должные были держаться на уровне 100 млрд долларов.

Вероятнее всего, Трамп и власти Китая смогут договориться о выгодных условиях торгового соглашения. Напомним, что ранее министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что американский президент способен пойти на смягчение ограничений лишь после качественного торгового соглашения.

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Справка. На саммите G20 лидеры КНР и США приняли решение об возобновлении торговых переговоров. Трамп также заверил, что Америка не будет вводить новую волну пошлин в отношении китайских товаров.