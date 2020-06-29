Лукашенко заявил, что в России поняли, зачем он «прихлопнул» банк «Газпрома»

Главная » Последние новости » Новости мира » Лукашенко заявил, что в России поняли, зачем он «прихлопнул» банк «Газпрома» Лукашенко заявил, что в России поняли, зачем он «прихлопнул» банк «Газпрома»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России понимают причины, почему был арестован экс-директор Белгазпромбанка (дочерний банк «Газпрома») Виктор Бабарико, который претендовал на пост президента.

«Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули — они все поняли», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в Беларуси действуют по закону. Через этот банк отмыли 640 млн долларов и перечислили в Латвию. Американцы в Латвии «накрыли» этот банк. «И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных — это же на нас заработанные деньги, то какие мои должны быть действия?» — возмутился Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1», информирует enovosty.com/news.

Он рассказал об обысках в банке. Его поразило, что во всех ячейках лежали документы и флэшки. Арестовать Бабарико раньше не удавалось из-за отсутствия доказательной базы. Изначально информация о махинациях в банке появилась в декабре. Но действовать сразу было нельзя – нужны были доказательства. Причем, если бы американцы не надавали на банк в Латвии, то в Минске могли бы и не получить информацию о незаконных переводах, добавил белорусский президент.

Напомним, Виктор Бабарико — ставленник России и Газпрома, был одним из основных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, которые должны состояться 9 августа.

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Виктор Бабарико собирал подписи за возврат к Конституции 1994 года.

«Их идеология — возврат к старой Конституции 1994 года. Странно: перемены, реформы и вдруг 1994 год. Может быть, есть в этом зале тот, кто помнит, с чего мы с вами начинали? Когда у меня валялись под трибуной в парламенте депутаты, когда я выходил выступать. Когда шла драка между новой властью, которая зарождалась, и старым парламентом. Все на народ перекинулось: забастовки, талоны, — напомнил Лукашенко. — Вы хотите туда вернуться? Возвращайтесь — без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли».

«Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю», — заявил Лукашенко.

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По материалам: Белта