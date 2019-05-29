The Washington Times: Китай угрожает США ограничением экспорта редкоземельных металлов

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Китай угрожает США ограничением экспорта редкоземельных металлов, что может оказать влияние на американские технологические компании, использующие эти металлы в производстве своей продукции

Китай угрожает США ограничением экспорта минералов редкоземельных элементов, чтобы заставить президента США Дональда Трампа отказаться от торговой войны с Пекином, — сообщает Дэвид Р. Сэндс в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Китай является монополистом на рынке редкоземельных металлов, которые имеют важное значение для функционирования многих современных высокотехнологичных продуктов, таких как ветряные турбины, современные батареи, лазеры и микрофоны.

На прошлой неделе президент Си Цзиньпин посетил высокотехнологичную фирму в Ганьчжоу, специализирующуюся на исследованиях и разработках в области редкоземельных металлов. Этот визит стал рассматриваться мировой общественностью как молчаливое предупреждение США о рынке минералов редкоземельных элементов.

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Кроме того, высокопоставленный китайский чиновник сделал заявление, что товары, изготовленные из редкоземельных металлов, не должны использоваться против КНР, что было воспринято как угроза технологическим компаниям США, использующим эти металлы в производстве своей продукции.

Представитель NDRC сообщил Global Times, что Китай выступает за свободную торговлю и надежные поставки редкоземельных металлов на мировой рынок. Однако чиновник добавил, что «в Китае придерживаются принципа, что использование природных ресурсов, в том числе минералов редкоземельных элементов, должно удовлетворять в первую очередь внутренние потребности страны.