США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения

Главная » Последние новости » Новости мира » США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения

Закрыть Отправить

США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения на островах Каран и Курайн

Военные силы США и Саудовской Аравии проводят совместные десантно-разведывательные учения на островах Каран и Курайн для улучшения боевых навыков и эффективности. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

ВМС США MH-60S Sea Hawks и Корпус морской пехоты CH-53E Super Stallion, MV-22B Osprey, предназначенный для десантного корабля USS Bataan (LHD 5), приняли участие в совместных военных учениях по расширению возможностей реагирования на кризисы для проецирования мощности на ключевые морские территории.

«Мы признательны Королевству Саудовской Аравии за то, что BATARG и 26-я MEU получили еще одну возможность для обучения на этих островах. Возможность тренироваться на этих островах позволяет нашей команде усовершенствовать наши предыдущие тренировки, добавляя возможности и активы наших партнеров в регионе. Способность планировать и действовать с другими силами поддерживает нашу способность быстро развертывать авиационные, морские и наземные войска в любой момент, чтобы поддержать безопасность на море, свободу навигации и свободный поток торговли», — сказал командир 26-й МЕУ полковник Тревор Холл.

Читайте: Столкнувшись с последствиями COVID-19, российский бизнес остался наедине со своими проблемами

В тесной координации с саудовскими партнерами, целевая группа (TF) 52 и TF 56 Центрального командования ВМС США (NAVCENT), BATARG и 26-й MEU проводят операции по исследованию подводных пляжей, морскому патрулированию, операций по обеспечению безопасности и созданию пунктов дозаправки авиационных средств