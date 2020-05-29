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США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения

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США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения на островах Каран и Курайн

Военные силы США и Саудовской Аравии проводят совместные десантно-разведывательные учения на островах Каран и Курайн для улучшения боевых навыков и эффективности. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

ВМС США MH-60S Sea Hawks и Корпус морской пехоты CH-53E Super Stallion, MV-22B Osprey, предназначенный для десантного корабля USS Bataan (LHD 5), приняли участие в совместных военных учениях по расширению возможностей реагирования на кризисы для проецирования мощности на ключевые морские территории.

США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения

«Мы признательны Королевству Саудовской Аравии за то, что BATARG и 26-я MEU получили еще одну возможность для обучения на этих островах. Возможность тренироваться на этих островах позволяет нашей команде усовершенствовать наши предыдущие тренировки, добавляя возможности и активы наших партнеров в регионе. Способность планировать и действовать с другими силами поддерживает нашу способность быстро развертывать авиационные, морские и наземные войска в любой момент, чтобы поддержать безопасность на море, свободу навигации и свободный поток торговли», — сказал командир 26-й МЕУ полковник Тревор Холл.

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В тесной координации с саудовскими партнерами, целевая группа (TF) 52 и TF 56 Центрального командования ВМС США (NAVCENT), BATARG и 26-й MEU проводят операции по исследованию подводных пляжей, морскому патрулированию, операций по обеспечению безопасности и созданию пунктов дозаправки авиационных средств


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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