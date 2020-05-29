«Мы впервые почувствовали дискриминацию»: cотни моряков «застряли в раю»

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Сотни моряков застряли в Тихом океане из-за пандемии COVID-19

28-летняя Кристен Панкрац мечтала совершить морской круиз. И вот наконец-то она отправилась в плавание с родителями в январе, информирует enovosty.com/news.

Теперь, вместе с сотнями других моряков, они оказались в раю. Когда в марте они начали возвращаться назад, то пандемия коронавируса распространилась по всему земному шару. Они добрались до Таити, когда морские границы практичеси всех стран мира захлопнулись.

В настоящее время во Французской Полинезии находится 550 парусных лодок. Еще сотни моряков оказались в других местах Тихого океана, на Фиджи, в Тонге, Новой Зеландии и Австралии. Панкрац говорит, что с ними обращаются очень хорошо и они смогли посетить красивые гроты и пляжи с черным песком. Другие говорят, что столкнулись с подозрением, а иногда и враждебностью со стороны местных жителей.

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Британские моряки Роб и Фрэнсис Литго находятся «в заключении» в другой части Французской Полинезии, на острове Раиатеа. Роб Литго говорит, что люди на островах подозревают, что они могут привести вирус из Европы. Один человек сказал им, что они должны уехать, так как иностранцы раньше часто привозили болезни.

«Будучи белым, среднего возраста и среднего класса, мы впервые почувствовали дискриминацию», — сказал Литго. Многие моряки говорят, что у них нет выхода и готовятся на островах Тихого океана