Reuters: США подозревают Россию в проведении ядерных испытаний

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В Разведывательном управлении министерства обороны США сообщили, что Россия проводит ядерные испытания малой мощности

В Разведывательном управлении министерства обороны США сообщили, что США уверены, что Россия проводит ядерные испытания малой мощности несмотря на действие моратория, — сообщает Джонатан Ландей в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Соединенные штаты считают, что Россия не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний, которые выходят за пределы норм нулевого результата, установленных контрактом о запрещении ядерных испытаний, — сказал генерал-лейтенант Роберт Эшли на форуме по контролю над вооружениями в Институте Хадсона.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и получил широкую поддержку мирового сообщества. Россия ратифицировала договор в 2000 году. По словам Эшли, у РФ есть все технические возможности для проведения ядерных испытаний.

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