Попал под каток российского «правосудия»: в РФ умер известный активист и правозащитник Сергей Мохнаткин

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Вчера на 67-м году жизни умер российский политический активист и правозащитник Сергей Мохнаткин. По информации российских СМИ, Мохнаткин умер в больнице, где лежал с травмой позвоночника.

Сергей Мохнаткин в российском суде. Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС, информирует enovosty.com/news.

Он был задержан 31 декабря 2009 года во время разгона оппозиционной акции на Триумфальной площади, осужден по уголовной статье о нападении на представителя власти, провел в колониях и тюрьмах много лет, в споре с полицейским получил перелом позвоночника и в итоге стал одним из самых известных заключенных современной России, пишет Медиазона.

Сергей Мохнаткин — лауреат премии Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека», большую часть последних лет провел в российских тюрьмах, где потерял здоровье.

Российский правозащитник впервые был осужден в 2010 году. Он был признан виновным в сопротивлении сотруднику милиции и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Мохнаткин не признал вину.

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В апреле 2012 года Мохнаткин был помилован указом президента Медведева. Однако в 2013 году его снова задержали на Триумфальной площади по той же статье. Ему вменили нападение уже на двух полицейских. Второй приговор был жестче — в 2014 году Мохнаткин получил четыре с половиной года колонии строгого режима. Правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным. По подсчетам «Мемориала», за время, проведенное под стражей, он выдержал более десяти голодовок.

В марте 2016 года сотрудники ФСИН жестоко избили Мохнаткина, который отказался уходить на этап из ИК-4 в СИЗО для рассмотрения дела в суде и лег на пол. В 2016 году Мохнаткина приговорили еще к 11 месяцам тюрьмы за оскорбление начальника отряда колонии.Во время отбывания наказания Сергей Мохнаткин несколько раз устраивал акции протеста и голодовки, жалуясь на условия содержания и состояние здоровья.

В 2017 году суд города Котласа, в колонии которого отбывал наказание Мохнаткин, приговорил активиста, уже отбывавшего срок за нападение на полицейских на митинге, еще к двум годам лишения свободы за дезорганизацию работы колонии. На свободу Мохнаткин вышел в декабре 2018 года, после того как суд отменил решение о его аресте по новому делу.

О реакции российского общества написал журналист, главный редактор Newsader Александр Кушнарь:

«Сергей Мохнаткин вступился за женщину – и отсидел 10 лет. Вся поддержка, которую ему смогли оказать сограждане – это косноязычные некрологи в социальных сетях. В Миннеаполисе полицейские убили афроамериканца – город был буквально сожжен и разгромлен протестующими.

Мой прогноз, основанный на многолетнем наблюдении за происходящим и постоянно подтверждающийся, более пессимистичен: к сожалению, никто никуда не выйдет, а если выйдет, то это опять будут белые шарики, аплодисменты и избитая женщина, за которую никто не вступится, потому что Мохнаткина больше нет.

Гражданское общество – это общество Мохнаткиных. Оно – побеждает, как победили украинцы в 2014-м году. Если в стране крики «Позор!» и некрологи заменяют врачей, которые приезжают на Майдан забирать раненых митингующих, то никакой страны нет, а есть умирающая цивилизация, расползающаяся прямо у нас на глазах.

В том-то и трагедия, друзья, что Мохнаткин – это исключение, а не правило. Он умер в социальном одиночестве – в этом весь ужас», — написал Александр Кушнарь.