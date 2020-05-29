Европа готовится к пост-пандемии: музеи готовятся к принятию посетителей

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Евопейские музеи готовятся к принятию посетителей

После карантинных ограничений, введенных из-за пандемиии, многие европейские музеи готовятся к открытию. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Редко когда французы чувствуют ​​необходимость заново открыть для себя искусство», — сообщили в Министерстве культуры Франции. Согласно расписанию министерства, посетители снова смогут увидеть, как французские короли жили в Версальском дворце с 6 июня, снова полюбить художников-импрессионистов в Музее Орсэ с 23 июня и пообщаться с Моной Лизой в Лувре с 6 июля.

В Риме Колизей должен открыться 1 июня. Посетители должны носить защитные маски, им будут измерять температуру, а количество посетителей будет ограничено. На следующей неделе откроются Сикстинская капелла, ватиканские музеи, папская летняя вилла, а во Флоренции — галерея Уффици, где находятся «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли и другие шедевры.

В Германии Мемориальный музей Берлинской стены откроется на следующей неделе. Там также необходимо носить маски. В Мадриде музеи Прадо, Королевы Софии и Тиссена планируется открыть 6 июня.