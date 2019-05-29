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Associated Press: Болтон обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в ОАЭ

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Джон Болтон обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в ОАЭ, сказав, что «почти наверняка» Иран заложил взрывчатку на нефтяных танкерах

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в ОАЭ и предупредил, что любые агрессивные действия против интересов США на Ближнем Востоке вызовут «очень жесткий ответ» со стороны США, — сообщает Джон Гaмбрел в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Комментарии Джона Болтона являются последним официальным заявлением со стороны официальных лиц Государственного департамента США на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном на Ближнем Востоке. Болтон обвинил Тегеран в недавних инцидентах, которые произошли с четырьмя нефтяными танкерами, сказав, что «почти наверняка» Иран заложил взрывчатку на нефтяных танкерах у побережья ОАЭ. Однако, пока он не предоставил никаких доказательств.

Associated Press: Болтон обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в ОАЭ

Болтон также выразил обеспокоенность возможностью нападения иранских группировок на американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Ответственность за возможное нападение он возложил на КСИР, сказав, что приказ может исходить из Тегерана. Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что около 900 военнослужащих прибывают на Ближний Восток из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана и будут размещены в Саудовской Аравии и Катаре.

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Автор: Оксана Ельченко
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