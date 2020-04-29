В Турции не откажутся от системы «все включено», несмотря на пандемию коронавирусной инфекции

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В Турции заявили, что система «все включено» и дальше останется в турецких отелях, поскольку контракты с турагентствами по всему миру уже заключены с учетом этого вида услуг, - заявил Глава Федерации отельеров Турции.

Турецкие отели и дальше продолжат практику оказания услуг в системе «все включено» только с повышенными мерами санитарной гигиены и социальной дистанции между посетителями, информирует enovosty.com/news.

Более того, по словам Главы Федерации отельеров Турции, посетителей турецких отелей будут обслуживать за столами как в сети ресторанов а-ля-карт. А вот самообслуживание посетителей отелей во время приема пищи останется в прошлом.