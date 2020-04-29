Силовикам явно делать нечего: В РФ рыбаков задерживает ОМОН с автоматами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Силовикам явно делать нечего: В РФ рыбаков задерживает ОМОН с автоматами (ВИДЕО) Силовикам явно делать нечего: В РФ рыбаков задерживает ОМОН с автоматами (ВИДЕО)

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На кадрах видеозаписи видно, как задержание обычных пенсионеров с удочками превращается в спецоперацию с участием бойцов ОМОНа в масках и с автоматами.

Видео было размещено в Twitter и собрало множество комментариев.

В Сургуте для задержания пенсионеров-рыбаков было привлечено спецподразделение ОМОН На кадрах видеозаписи видно, как крепкие мужики в масках и с автоматами задерживают трех пожилых людей с удочками pic.twitter.com/UuaHTiYsR3 — Омбудсмен полиции (@ombudsment) April 27, 2020

«Других занятий у российского ОМОНа кроме запугивания рыбаков больше нет»; «Тренируйтесь. Скоро грибники пойдут»;»Силовикам явно делать нечего. Эпичнее было было, если б они перед задержанием бросили туда светошумовую гранату»;»У меня только один вопрос, почему не привлекли авиацию? Можно было эффектно спустится с вертолета по тросам прямо на голову рыбакам»; «Это не военные с другого государства,а наши соотечественики с боевым оружием терорризируют мирный люд,геноцид»; «С автоматами рыбаков гонять это правильно. Охотников походу будут на танках разгонять», — пишут пользователи соцсети.

Напомним, начиная с апреля и до середины июля в некоторых водоемах из-за нереста рыбы может быть полный запрет на любые виды ловли рыбы.