Китай не реагирует на призывы Африки об облегчении долгового бремени

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Китай не реагирует на призывы Африки об облегчении долгового бремени, в то время как многие опасаются потери суверенитета некоторых стран из-зазадолженнности

Африканские лидеры ждут конкретных действий от Китая, поскольку пандемия COVID-19 угрожает разрушить экономику и уничтожить около 20 миллионов рабочих мест на континенте, где Пекин является одновременно и главным торговым партнером и кредитором. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Китай является кредитором многих африканских стран и ему принадлежит около трети всей задолженности континента. Спрос на поддерживаемый Китаем капитал для строительства многих объектов, от автомагистралей до гидроэлектростанций, привел к тому, что страны сильно задолжали, что привело к опасениям по поводу долговой ловушки и даже потери суверенитета.

Многие из этих стран, включая таких экспортеров нефти, как Ангола, тратят значительную часть своего бюджета на обслуживание долга, в то время как здравоохранение и образование остаются недофинансированными.

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Некоторые аналитики прогнозируют, что фактическое списание долгов выглядит маловероятным. На вопрос, будет ли Китай облегчать проблемы с задолженностью стран Африки, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что он считает, что «Китай решит проблемы этих стран путем консультаций на дипломатическом уровне».

По мнению аналитиков, Китай использует огромные природные ресурсы Африки, которые из-за коррумпированности местных чиновников могут быть отданы из-за долгов за бесценок.