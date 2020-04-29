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Китай максимально использует коронавирус, чтобы вытеснить США с позиции главной сверхдержавы

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай максимально использует коронавирус, чтобы вытеснить США с позиции главной сверхдержавы
 
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Меры, предпринятые Китаем, включают усиление его притязаний на суверенитет над островами в Южно-Китайском море, подавление протестующих в Гонконге и запугивание Тайваня военными процедурами.

Китай настойчиво продвигает свою внешнеполитическую программу, в то время как мир сосредоточен на коронавирусе. , информирует enovosty.com/news.

В последние месяцы, по мере распространения коронавируса, впервые появившегося в китайском городе Ухань, правительство во главе с президентом Си Цзиньпином пыталось укрепить свои позиции по всему миру, одновременно пытаясь выбить США из позиции сверхдержавы.

Это было достигнуто путем укрепления своего суверенитета над Южно-Китайским морем, установления контроля в Гонконге, подавления протестующих и запугивания Тайваня усилением военных мер.

Китай также использует свое богатство для продвижения своей повестки дня. Он объявил о выделении десятков миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как правительство США объявило, что оно заморозит собственное финансирование, и оказывает помощь в предоставлении займов африканским странам в обмен на то, что они выделяют в качестве залога национальные активы, такие как медные рудники.  

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Бонни Глэйзер, директор China Power Project, аналитического центра в Вашингтоне, округ Колумбия, сказала изданию Vox: «Когда Китай видит возможности, Китай пытается их использовать. И сейчас как раз тот случай, когда китайцы определенно видят возможности».

18 апреля Китай нанес удар по протестующим в Гонконге. Более десятка ключевых людей были арестованы за участие в акциях протеста, которые охватили город в период с августа по октябрь. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», «аресты сигнализировали о более широком подавлении антиправительственного движения».

В тот же день Китай укрепил свои позиции в Южно-Китайском море. Китай создал два новых района в городах на острове Юнсин, что, наряду с более ранним переименованием районов, было частью попытки утвердить свой суверенитет.

Что касается Тайваня, то 23 апреля издание Аль-Джазира сообщило, что Китай наращивает военные учения вокруг острова, сигнализируя о недовольстве по отношению к президенту Тайваня Цай Ин-вень, которая была переизбрана в начале года. 

В Африке Китай использует долги наций для получения активов. Китай является крупнейшим кредитором континента. По данным Университета Джона Хопкинса, правительства африканских стран задолжали Китаю около 143 миллиардов долларов.

По данным Wall Street Journal, в связи с тем, что долг продолжает расти, некоторые правительства рассматривают возможность передачи активов Китаю в обмен на помощь. Например, Замбия рассматривает возможность передачи своего третьего по величине медного рудника. 

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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