Китай использует COVID-19 для утверждения своих территориальных амбиций в Южно-Китайском море, — Помпео

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Майк Помпео сообщил, что Китай использует COVID-19 для утверждения своих территориальных амбиций в Южно-Китайском море

Воды Южно-Китайского моря являются основным маршрутом для судоходства многих стран мира, богаты рыбой и возможно запасами нефти и газа. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Китай пользуется озабоченностью всего мира пандемией коронавируса для утверждения своих территориальных амбиций в Южно-Китайском море. «Пекин пытается отвлечь от одностороннего объявления Китаем своих прав на спорные острова и морские районы в Южно-Китайском море», — сказал Помпео

С территориальными претензиями Пекина в Южно-Китайском море не согласны члены АСЕАН (Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и Индонезия). Помпео также обвинил Китай в развертывании вооруженных сил, чтобы запугать соседей и не дать им возможности реализовывать проекты по разработке морских газовых и нефтяных проектов.

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«Недавние действия Китая в Южно-Китайском море являются продолжением его более агрессивного подхода к утверждению своих территориальных притязаний, но вызывают еще большее возмущение среди его соседей в Юго-Восточной Азии», — говорит директор Совета по стратегическим и международным исследованиям США Грег Полинг