Израиль вводит новые правила посещения детских садов в связи с COVID-19

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Жизнь в эпоху коронавируса диктует новые правила поведения и жизни в социуме. Так Израиль кардинально пересмотрел правила, по которым будут работать детские сады в стране. Небольшое количество детей в одном помещении и обязательное ношение масок персоналом, это только часть новых правил работы.

Согласно своду правил, опубликованному Министерством просвещения Израиля, преподаватели в детских учреждениях обязаны постоянно носить маску, а также держать воспитанников на расстоянии друг от друга. Кроме того, сокращается количество детей в одной группе. Их должно быть не более 17 человек. Каждая такая группа будет делиться на подгруппы, в которых будет не более 7 человек, информирует enovosty.com/news.

Вводится также отмена на общие завтраки. Теперь каждый ребенок должен приносить еду с собой из дома.

Родители, обязаны подписать документ, в котором они подтверждают удовлетворительное состояние ребенка на момент прихода в сад. В свою очередь, родителям запрещается заходить на территорию детских учреждений, чтобы не способствовать распространению инфекции.

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