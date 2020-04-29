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Мрачная реальность: фотографии Северной Кореи, которые Ким Чен Ын предпочел бы не видеть

Главная » Последние новости » Новости мира » Мрачная реальность: фотографии Северной Кореи, которые Ким Чен Ын предпочел бы не видеть
 
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По мере роста количества новостей вокруг здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына все внимание обращено на Королевство Отшельников - одно из самых закрытых мест в мире.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внимательно следит за СМИ в своей стране, контролируя многое из того, что граждане знают о внешнем мире, и наоборот, информирует enovosty.com/news.

Хотя Ким боролся за то, чтобы представить Королевство Отшельников миру как оплот военной мощи, ядерной мощи и антизападных настроений, реальность повседневной жизни мрачна.

Большая часть страны живет в бедности, десятки тысяч людей содержатся в качестве политических заключенных и правительство жестко контролирует большинство аспектов жизни.

Вот как на самом деле выглядит Северная Корея.

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Повседневная жизнь в Северной Корее. Санкции, введенные за испытания ядерного оружия, нанесли вред экономике.

Северная Корея

Северная Корея, одно из самых закрытых мест в мире, испытывает все более острую нехватку продовольствия в последние годы.

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дети северная корея

Детство в Северной Корее может быть трудным. Многим детям в сельской местности приходится работать на фермах, а принудительный труд является основным источником экономического роста страны.

дети северная корея

Недоедание поражает огромное количество северокорейских детей — примерно 28% детей в возрасте до 5 лет имеют задержку роста.

голод северной кореи

Бедность и голод являются наиболее острыми вопросами в сельской местности Северной Кореи. По оценкам, 41% населения, или 10,5 млн. человек, страдают от недоедания.

Северная Корея

Сяолу Чу, фотограф Getty, который путешествовал по Северной Корее на поезде в 2015 году, сказал, что заметил, что десятки людей в сельских деревнях занимаются попрошайничеством. Он поделился некоторыми своими фотографиями с Business Insider.

Сяолу Чу, жизнь в Северной Корее, поездка на поезде, фотография

«В Северной Корее почти нет полных людей», — сказал Чу Business Insider. «Все выглядят очень худыми».

Сяолу Чу, жизнь в Северной Корее, поездка на поезде, фотография

Но даже в городах северокорейцы сталкиваются с плохими условиями жизни. Многие живут в густонаселенных многоэтажках и часто испытывают нехватку электричества и поломки лифтов.

Северная Корея

И доступ к Интернету невелик — люди пользуются закрытой компьютерной сетью, доступной только в нескольких местах, например, в этой библиотеке в Пхеньяне.

Северная Корея

Но есть некоторые признаки того, что даже несмотря на множество экономических санкций в отношении Северной Кореи, ее экономика начинает стабилизироваться, и рыночные силы начинают действовать. Ряд северокорейских перебежчиков и недавних посетителей сообщили The Wall Street Journal, что фабрики в стране расширяют производство, и условия жизни в некоторых районах лучше, чем были.

общежитие северной кореи

Спальня в общежитии, предназначенном для работников текстильной фабрики

Стремясь доказать, что Ким улучшает уровень жизни граждан, в 2019 году правительство даже пересмотрело систему общественного транспорта, чтобы запустить новые электрические трамваи по всему Пхеньяну.

Метро Северная Корея

Большая часть населения Северной Кореи должна полагаться на общественный транспорт, поскольку жители слишком бедны, чтобы позволить себе собственные машины или заплатить за такси. Но даже новые метро и трамваи выглядят старомодными и изношенными.

трамвайная остановка северная корея

Согласно конфиденциальному докладу Организации Объединенных Наций, экономика страны в значительной степени подпитывается горнодобывающей промышленностью, в частности, торговлей углем, которая, как полагают, по крайней мере частично зависит от незаконных поставок в Китай.

уголь северной кореи

В 2019 году Соединенные Штаты даже перехватили один из крупнейших сухогрузов Северной Кореи, который, по утверждению прокуратуры, использовался для «незаконной отправки угля» в нарушение международных санкций.

Корабль сухогруза Северной Кореи

Фотографии старых северокорейских шахтерских городов показывают, насколько сильно рухнула экономика страны за последние десятилетия. Горнодобывающие города Килью и Кимчек были построены вокруг некогда оживленного металлургического комплекса, но репортер Ассошиэйтед Пресс, посетивший в 2014 году, сказал, что этот район «стал ржавым поясом, песчаным и неуклонно серым».

Северная Корея Кимчек

Одним из наиболее ярких аспектов северокорейской жизни являются военные. Лидер страны Ким Чен Ын любит демонстрировать свою военную мощь, устраивая роскошные парады и распространяя пропагандистские фотографии огромных армий марширующих солдат.

Северокорейский военный парад

Но гораздо реже появляются фотографии, которые показывают обратную сторону военной жизни. Северокорейские солдаты часто недоедают или болеют из-за строгой подготовки и недостатка еды.

Северная Корея солдат коза

Еще одним тревожным аспектом жизни в Северной Корее являются печально известные тюремные лагеря страны, где граждане, некоторые из которых были признаны совершившими мелкие правонарушения, которые не будут считаться преступлениями в других странах, могут столкнуться с ужасными условиями.

северокорейский тюремный лагерь

Тюремный лагерь Джонгори в Северной Корее.

Заключенные в этих так называемых лагерях перевоспитания часто голодают и вынуждены выполнять тяжелую работу. Некоторые выжившие сообщили о жестких допросах и даже пытках. Хотя фотографий лагерей нет, они видны на Google Earth.

тюремный лагерь Каечон, Северная Корея

Сегодня свобода далека от реальности для многих людей, все еще живущих в Северной Корее Кима.

северная корея жизнь дети бедность

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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