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Бельгийские истребители перехватили российские самолеты у побережья Эстонии (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Бельгийские истребители перехватили российские самолеты у побережья Эстонии (ВИДЕО)
 
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Военные самолеты ВВС Бельгии перехватили российские самолеты у побережья Эстонии

ВВС Бельгии сообщили, что их истребители перехватили российский самолет раннего предупреждения и контроля A-50 Mainstay и транспортный самолет Ан-26, которые пролетали у побережья Эстонии. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Перехват самолета А-50, летевшего у берегов Эстонии, состоялся 25 апреля, а военно-транспортного самолета Ан-26 — 27 апреля.

Российские самолеты были перехвачены бельгийскими истребителями F-16.

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По данным издания LRT, российские самолеты «маневрировали в международном воздушном пространстве и пролетали над американским эсминцем 6-го флота ВМС США «Дональд Кук», который в настоящее время находится в Балтийском море.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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