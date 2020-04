Бельгийские истребители перехватили российские самолеты у побережья Эстонии (ВИДЕО)

Военные самолеты ВВС Бельгии перехватили российские самолеты у побережья Эстонии

ВВС Бельгии сообщили, что их истребители перехватили российский самолет раннего предупреждения и контроля A-50 Mainstay и транспортный самолет Ан-26, которые пролетали у побережья Эстонии. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Перехват самолета А-50, летевшего у берегов Эстонии, состоялся 25 апреля, а военно-транспортного самолета Ан-26 — 27 апреля.

Российские самолеты были перехвачены бельгийскими истребителями F-16.

Читайте: Lockheed Martin протестирует лазерное оружие HELIOS в 2020 году

This morning an #A50 Mainstay did not comply with international flight regulations when it was flying off the Estonian coast. It was intercepted by @BeAirForce #F16's and escorted accordingly. The @EjercitoAire will take over #NATO's BAP soon, but we stay vigilant! #wearenato pic.twitter.com/QtglvzRX1B

— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) April 27, 2020