В России новая беда: Москва оказалась в эпицентре эпидемии новой половой инфекции

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Врач-уролог Евгений Греков сообщил, что в России набирает обороты эпидемия новой половой инфекции, которая не реагирует на воздействие антибиотиков. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Москве.

Как сообщают Экономические новости, об этом врач-уролог Евгений Греков заявил в эфире радиостанции Говорит Москва.

Врач-уролог отметил, что речь идёт о урогенитальном микоплазмозе, именно это вид паразитических бактерий проявляет устойчивость к антибиотикам.

Характеризуя сложную эпидемическую ситуацию, Греков отметил: « В Москве все очень плохо. Не лечится урогенитальный микоплазмоз практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином».

По мнению Грекова подобная инфекция может спровоцировать целый ряд серьезных заболеваний, начиная от цистита и заканчивая бесплодием.

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Врач призвал россиян быть бдительными, соблюдать личную гигиену и пользоваться презервативами.

Вместе с тем, коллега Грекова профессор кафедры урологии Московского медико-стоматологического университета Александр Говоров опроверг заявления Грекова о вспышке эпидемии половой инфекции в России, отметив, что ситуация с распространением урогенитального микоплазмоза вполне контролируемая.