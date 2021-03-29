В Крыму пенсионерке дали 12 лет тюрьмы якобы за шпионаж в пользу Украины

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Севастопольский городской суд оккупанотов вынес приговор пенсионерке Галине Довгополой, обвинив ее в государственной измене, шпионаже в пользу Украины и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информируют Экономические новости.

Оккупанты заявили, что 66-летняя пенсионерка Галина Довгополая, уроженка г. Бахчисарай, 1955 года рождения, якобы работала на разведку Министерство обороны Украины, информируя украинских военных о перемещениях Черноморского флота и занималась шпионажем в пользу Украины.

Суд не принял во внимание ни возраст женщины, ни другие смягчающие обстоятельства, присудив ей отбывать срок тюремного заключения в колонии общего режима.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала мировое сообщество применить все возможные виды давления на Россию с тем, чтобы как можно скорее освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются странной-оккупантам.

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«Осуждаю незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями по отношению к украинцам на территории временно оккупированного Крыма. Призываю международное сообщество применить все возможные инструменты для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины и прекратить террор по отношению к ним», — добавила омбудсмен.