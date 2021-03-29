В Индонезии горит нефтеперерабытывающий завод, — Fox News

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В Индонезии недалеко от столицы горит нефтеперерабытывающий завод.

В индонезийской государственной нефтяной компании Pertamina сообщили, что закрыли свой нефтеперерабатывающий завод в Балонгане из-за сильного пожара. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Fox News.

По предварительным данным, в результате взрыва пять человек получили сильные ожоги. 950 человек были эвакуированы.

«Причина пожара неизвестна», — говорится в сообщении компании Pertamina. Известно, что завод находится примерно в 140 милях от столицы Индонезии, Джакарты.

«Сначала мы почувствовали сильный запах топлива. Запах был такой сильный, что у меня заболел нос. Внезапно небо стало оранжевым», — сказала местная жительница Сюзи.