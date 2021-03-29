Китай подтвердил, что ударный вертолет Z-10 потерпел крушение в провинции Хунань

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Китайский боевой вертолет Z-10 разбился на прошлой неделе в районе Чанша в провинции Хунань.

После того, как в социальных сетях начали распространяться изображения поврежденного вертолета, министерство обороны Китая подтвердило, что ударный вертолет Z-10K разбился во время «плановой учебной миссии» 19 марта. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Согласно военным источникам, ударный вертолет Z-10, закрепленный за бригадой армейской авиации Сухопутных войск Народно-освободительной армии, в пятницу разбился на плановом учебном задании.

Два пилота вертолета были объявлены мертвыми.

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Z-10 — это современный китайский ударный вертолет, разработанный Changhe Aircraft Industries Group (CHAIG) и Китайским институтом исследований и разработок вертолетов (CHRDI) для Народно-освободительной армии (НОАК).

Боевой вертолет Z-10 может в первую очередь использоваться в миссиях по борьбе с бронёй и на поле боя. Вертолет также может вести ограниченные боевые действия в воздухе. Он представляет из себя обычную компоновку ударного вертолета с забитым фюзеляжем и ступенчатой ​​тандемной кабиной.