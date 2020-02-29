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Война русских в Сирии это презентация оружия для потенциальных клиентов — Египта, Ливии и Ирака

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Поддерживая Сирию, Россия имеет циничную возможность проверить свой военный потенциал и качество своего вооружения.

Все это говорит о том, что Россия стала одним из главных дилеров на международной арене. Это также презентация оружия для потенциальных клиентов — Египта, Ливии или Ирака, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет польское издание Wiadomosci в статье «Сирийский эффект домино. Европа сталкивается с крупнейшим миграционным кризисом за последние годы».

Поддерживаемое Россией наступление на повстанцев на северо-западе Сирии приводит к крупнейшей гуманитарной катастрофе, которая может коснуться не только Сирии и Турции, но и Европы. В течение следующих нескольких недель мы можем стать свидетелями нового миграционного кризиса в Европе. Кризис беженцев, который развивается в бешеном темпе, угрожает странам Европейского союза.Турция и Россия это прекрасно знают. Обе страны хотят воспользоваться чувствительностью ЕС, связанной с возможным притоком беженцев, чтобы преследовать свои собственные интересы.

Почти половина из 22 миллионов человек, которые жили в Сирии до войны, были перемещены, в том числе около шести миллионов оказались за границей. Дополнительный миллион беженцев добавился в результате масштабной российско-иранско-сирийской операции по удержанию Асада у власти. Наступление в провинции Идлиб может вскоре удвоить это число.

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Идлиб стал одной из четырех «зон деэскалации», созданных в 2017 году в соответствии с соглашением между Россией, Турцией и Ираном. Населенная тремя миллионами человек, провинция Идлиб оказалась под перекрестным огнем, когда Россия согласилась на атаку Асада, чтобы вернуть провинцию.

И Москва, и Анкара хотят использовать чувствительность ЕС, связанную с возможным притоком беженцев, чтобы преследовать свои собственные интересы. Для России любая форма дестабилизации стран Европейского Союза является дополнительной ценностью. Путин прямо говорит Германии и Франции, что он может способствовать возвращению беженцев, если ЕС не примет действия Асада. В свою очередь, Турция регулярно угрожает открыть дорогу на север в Европу для беженцев из Сирии. Кажется, нет хороших вариантов для Европейского Союза, — подчеркивается в статье.

По данным ООН, число перемещенных лиц — подавляющее большинство составляют женщины и дети — по состоянию на конец декабря 2019 года достигло 900 000 человек.

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Война русских в Сирии это презентация оружия для потенциальных клиентов — Египта, Ливии и Ирака
Фото: Delil Souleiman / AFP / Getty Images

Во время своего январского визита в Турцию канцлер Германии Ангела Меркель предложила Анкаре финансовую помощь для гуманитарных операций в Сирии. Канцлер Германии хорошо знает, что беженцы, спасающиеся от войны, не останутся в Греции или Болгарии, но, как и в предыдущие годы, попытаются добраться до Германии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил канцлеру построить убежища для беженцев, перемещенных в результате боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Меркель объявила, что Германия готова поддержать эти усилия. Он знает, что в противном случае Эрдоган может восстать и открыть дорогу беженцам в Европу, что уже происходит. Перемещенные лица и беженцы являются его универсальным оружием, против которого канцлер Меркель бессильна. Это оружие, которое без колебаний будет использоваться, когда критика турецкого лидера, связанная с притеснением курдов и сторонников проповедника Фетхуллы Гюлена в Турции, а также незаконным арестом журналистов, превысит установленные им пределы.

Канцлер Германии понимает, что среди сотен тысяч людей, спасающихся от войны и ищущих нормальной жизни, могут быть и джихадисты. Для террористов, которые все еще планируют нападения в Европе, Старый Континент кажется естественным направлением, — утверждает автор статьи.

Это трудная задача для Ангелы Меркель. Это должно убедить европейских лидеров стать еще более вовлеченными в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить новый миграционный кризис. Это будет непросто, потому что мир недооценивает проблемы, которые могут оказать огромное влияние на будущее Европы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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