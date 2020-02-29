Весь «бардак» в России в одном видео: В сеть попали кадры ремонта на дороге
В сеть попало видео «ремонта» на дороге в российском Волгограде, которое ярко иллюстрирует менталитет как жителей, так и чиновников.
Видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов, информирует enovosty.com/news.
Как ремонтники в РФ дорогу чинили. «Бывает же такое — вся страна в одном видео», — с сарказмом написал он.
Вся страна — в одном видео. Бывает же такое :- )
Publiée par Рустем Адагамов sur Jeudi 27 février 2020