Великобритания эвакуирует своих граждан из Китая, — Reuters

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Великобритания эвакуирует своих граждан из Китая. А тех, кто вернется в Великобританию из Ухани, поместят на карантин

Великобритания эвакуирует около 200 своих граждан из Китая. Об этом сообщает Уильям Джеймс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, который будет председательствовать на заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям, заявил, что любой, кто вернется в Великобританию из Ухани, будет помещен на карантин на 14 дней.

Ранее один из британских телеканалов заявил, что граждан, прибывших из Уханя, могут изолировать на одной из британских военных баз.

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