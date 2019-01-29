Страны ЕС гостеприимно открывают двери для украинских трудовых мигрантов

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Страны Евросоюза продолжают упрощать условия трудоустройства для иностранцев, в том числе и для украинцев.

Европейские страны конкурируют с Украиной за возможность нанимать на работу высококвалифицированных специалистов. С января 2019 года отток украинцев на заработки за границу существенно увеличится, информирует enovosty.com/news.

Напомним, в Польше с 1 июля 2018 года было отменено тестирование на некоторые должности для иностранцев при устройстве на работу. Данное упрощение будет касаться и выдачи разрешений на временное проживание или работу. Тестирование проводилось для обоснования работодателем причины приема на работу иностранца. Теперь польские предприятия могут нанимать на работу всех сотрудников, которые им необходимы.

С большим удовольствием принимают на работу украинцев Словакия и Чехия. Словакия упростила правила выдачи рабочих виз еще в мае, а словацкие компании получили разрешение принимать в свой штат до 30% иностранных граждан. В Чехии открыто более 250 000 вакансий, а государственная власть планирует выдать украинцам до 40 000 разрешений на работу.

Открывает гостеприимно двери украинцам и Германия. В декабре 2018 года в стране был утвержден иммиграционный закон, согласно которому иностранцы могут устраиваться на работу уже после приезда в страну. Для работы в немецкой компании украинцу необходимо иметь документ об образовании или другой документ, подтверждающий квалификацию работника, а также знать немецкий язык, хотя бы на базовом уровне.

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