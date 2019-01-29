Страны ЕС гостеприимно открывают двери для украинских трудовых мигрантов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

29.01.2019 г.
22:00В Египте нашли древний винный погреб
19:51Санкции США против Венесуэлы как кульминация краха Мадуро и намек Кремлю, - Злой Одессит
19:21Страны ЕС гостеприимно открывают двери для украинских трудовых мигрантов
18:33Associated Press: Таинственная запись в блокноте Болтона взбудоражила мировое сообщество
16:51“Статистические фокусы” экономики РФ: Российский ВВП задним числом вырос на 2%
14:49Новый мем с Илоном Маском набирает популярность в соцсетях (ФОТО)
14:45ООН: 56 миллионов человек в мире недоедают и нуждаются в срочной помощи
Все новости мира

Аналитика

29.01.201958

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Порошенко заявил о том, что Украине нужен "холодный мир" с РФ, Верховный суд позволил арестовать акции российских банков, а в США заявили о начале гонки ...
29.01.2019723

Brexit превращается в «Санта-Барбару»

Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Выход Британии из Евросоюза, известный как Brexit, уверенно превосходит лавры бесконечного сериала «Санта-Барбара» и скоро превзойдет окончательно не ...
28.01.2019257

Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов

Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Активный старт президентской избирательной кампании в Украине требует от правоохранительных органов особой бдительности. Ведь после регистрации участников ...

Последние новости

29.01.2019 г.
22:40 В костной ткани обнаружили новый тип кровеносных сосудов
22:00 В Египте нашли древний винный погреб
21:45 Перспективный бизнес: мировой рынок электрических автобусов вырастет на 30%
21:30 «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса?» Учительница спровоцировала избиение первоклассника
21:20 Авто какого цвета были самыми популярными в 2018 году
21:19 Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев и оштрафован на 500 тысяч долларов за драку с Макгрегором
20:51 Оккупанты накрыли минометным огнем позиции ВСУ под Вольным
20:40 Ученые разоблачили популярный миф о сексе
20:33 СБУ разоблачила попытки вербовки спецслужбами РФ украинских военных (ВИДЕО)
20:00 Украинских водителей предупредили о неожиданном штрафе
19:51 Санкции США против Венесуэлы как кульминация краха Мадуро и намек Кремлю, - Злой Одессит
19:30 В Китае родились обезьяны-клоны с отредактированным геномом
19:21 Страны ЕС гостеприимно открывают двери для украинских трудовых мигрантов
18:50 ЦИК зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты Украины
18:33 Associated Press: Таинственная запись в блокноте Болтона взбудоражила мировое сообщество
17:51 Порошенко сообщил о решении баллотироваться на пост президента
17:28 The Washington Times: США должны усилить свое присутствие в Украине и Балканах для противостояния агрессии России
17:21 Определены продукты, «убивающие» мужское здоровье
17:09 План деоккупации Донбасса состоит из трех слов, - Портников
16:51 “Статистические фокусы” экономики РФ: Российский ВВП задним числом вырос на 2%
16:44 СБУ планирует опубликовать паспортные данные российских наемников, погибших во время "пригожинского наступления"
16:32 Эти прекрасные международные наблюдатели далее областных центров не поедут - эксперт о выборах президента
16:29 В работе Gmail произошел масштабный сбой
15:53 Взрывной рост продаж наблюдается по автомобилям, - Александр Палий о покупательной способности украинцев
15:31 Геологи подсчитали возраст твердого ядра Земли
15:31 Reuters: Дания требует от ЕС ввести санкции против России за незаконное удержание украинских моряков
15:11 Украинский МиГ-29МУ2 готовится к испытаниям, и не только в небе, - Злой Одессит
14:49 Новый мем с Илоном Маском набирает популярность в соцсетях (ФОТО)
14:45 ООН: 56 миллионов человек в мире недоедают и нуждаются в срочной помощи
14:36 "Готовы обратить в адский огонь": Иран снова выступил с угрозами в сторону Израиля
14:30 Xiaomi представила свой первый ультрабюджетный смартфон
14:26 «Антитіла» порадовали поклонников новым клипом
14:18 Кейт Миддлтон хочет родить еще одного ребенка - девочку
14:13 Стали известны интересные факты о жизни митрополита Киевского и всея Украины
14:06 Ученые научились использовать лазер для передачи звука прямо в ухо
13:58 Почему Венесуэла восстала: 7 главных причин переворота
13:54 Курицы научились нести противораковые яйца
13:39 Тимошенко уверенно держит первое место в президентской гонке, - социологическое исследование
13:36 Определены главные глобальные проблемы человечества
13:24 Выборы-2019: Украинцам рассказали, как проверить себя в списках избирателей онлайн
13:21 "Из глаза извлекли осколок карандаша": В Днепре произошло ЧП в детском саду
13:15 В феврале в Украине ожидаются сильные магнитные бури
13:11 Борьба за господство на Ближнем Востоке: В Сирии разрастается конфликт между Ираном и Россией
13:10 ТОП-5 самых полезных для сердца продуктов
13:05 Находка для шпионов: В Apple FaceTime обнаружен серьезный баг
13:04 «Евровидение-2019»: Украинский конкурсант будет петь предпоследним
12:51 Ученые составили список продуктов, способствующих выведению никотина из организма
12:48 Ученые рассказали, как нужно бросать курить
12:48 Франция анонсировала разработку гиперзвукового планера
12:46 Российских чиновников предлагают не наказывать за получение взятки
12:32 "Убьет всю инициативу": Финансист назвал самую большую проблему с монетизацией субсидий
12:30 Составлен список стран, где за деньги можно купить второй паспорт или «элитный вид на жительство»
12:17 В Сети показали, как американские военные тренируются сбивать вражеские самолеты в небе над Европой (ФОТО)
12:00 Выборы-2019: На избирательных участках будут дежурить пожарные
12:00 "Курилы не стоят мессы": Почему в Кремле рады курильской активности "патриотов", - мнение
11:48 В Украину пришла оттепель, - синоптики
11:46 Экономист рассказал о двух аномальных событиях на украинском рынке
11:22 В этом году рынок недвижимости ждет охлаждение цен,- экономист
11:12 Блогер рассказал о главном "черном лебеде" 2019 года
11:07 Относительно состояния предприятий «оборонки» на территории «ДНР», - Тымчук
Все новости »

Страны ЕС гостеприимно открывают двери для украинских трудовых мигрантов

Главная » Последние новости » Новости мира » Страны ЕС гостеприимно открывают двери для украинских трудовых мигрантов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Страны Евросоюза продолжают упрощать условия трудоустройства для иностранцев, в том числе и для украинцев.

Европейские страны конкурируют с Украиной за возможность нанимать на работу высококвалифицированных специалистов. С января 2019 года отток украинцев на заработки за границу существенно увеличится, информирует enovosty.com/news.

Напомним, в Польше с 1 июля 2018 года было отменено тестирование на некоторые должности для иностранцев при устройстве на работу. Данное упрощение будет касаться и выдачи разрешений на временное проживание или работу. Тестирование проводилось для обоснования работодателем причины приема на работу иностранца. Теперь польские предприятия могут нанимать на работу всех сотрудников, которые им необходимы.

С большим удовольствием принимают на работу украинцев Словакия и Чехия. Словакия упростила правила выдачи рабочих виз еще в мае, а словацкие компании получили разрешение принимать в свой штат до 30% иностранных граждан. В Чехии открыто более 250 000 вакансий, а государственная власть планирует выдать украинцам до 40 000 разрешений на работу.

Открывает гостеприимно двери украинцам и Германия. В декабре 2018 года в стране был утвержден иммиграционный закон, согласно которому иностранцы могут устраиваться на работу уже после приезда в страну. Для работы в немецкой компании украинцу необходимо иметь документ об образовании или другой документ, подтверждающий квалификацию работника, а также знать немецкий язык, хотя бы на базовом уровне.

Читайте: Forbes назвал лучших работодателей в мире


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 348

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

ЦИК зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты Украины
Порошенко сообщил о решении баллотироваться на пост президента
Эти прекрасные международные наблюдатели далее областных центров не поедут - эксперт о выборах президента
ЦИК зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты УкраиныПорошенко сообщил о решении баллотироваться на пост президентаЭти прекрасные международные наблюдатели далее областных центров не поедут - эксперт о выборах президента
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Все статьи


Читайте также

Польша раскритиковала строительство "Северного потока-2"
 Германия поддерживает строительство "Северного потока-2"
Африканцы пытались нелегально пересечь украинско-польскую границу
 Польша построит искусственный остров рядом с Россией
Польша становится не интересной для украинских заробитчан
 Историк рассказал об истоках конфликта между Украиной и Польшей на почве УПА
Неожиданный прогноз Bloomberg: Китай обгонит США, Россия - Германию
 Поляки придумали, как задержать украинских заробитчан

Армия

Радиолокационная станция метрового диапазона волн МР-1
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Штурмовая винтовка Heckler-Koch HK416 (Германия)
Самолет CT-142 Dash 8M (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Злата
ОГНЕВИЧ
Олег
ЛЯШКО
Владимир
ОМЕЛЯН
Дмитрий
КОЛЕСНИК
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Зачем Симоненко идет в президенты?
Виталий Портников

Зачем Симоненко идет в президенты?

Главный украинский коммунист и бывший лидер электоральных симпатий крымчан Петр Симоненко решил поучаствовать в выборах президента страны.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 