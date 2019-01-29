“Статистические фокусы” экономики РФ: Российский ВВП задним числом вырос на 2%

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Министерство экономики России сообщило об увеличении ВВП за 2018 год на 2%. В то же время, по данным Росстата доходы населения России продолжают катастрофически сокращаться. И объяснить существующий дисбаланс между падающими доходами россиян и растущей экономикой многие эксперты не могут.

Несмотря на падающие доходы населения министерство экономики России сообщило об увеличении ВВП за 2018 год на 2%, — пишет немецкое издание Handelsblatt

По мнению экспертов, увеличение российского ВВП обусловлено просто “приукрашиванием” статистических показателей. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Росстата, основной причиной статистического роста российской экономики являются положительные тенденции в строительной отрасли, так как за последний год объемы строительства выросли на 5,3%.

Однако, по мнению экспертов, так как строительство отелей, стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 года было завершено еще 2017 году, то стремительное увеличение объемов строительства в 2018 году является невозможным и есть просто “статистическими фокусами”.

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По словам Владимира Милова, бывшего заместителя министра энергетики, министерство каждый раз придумывает новый метод, чтобы получить необходимый результат.

В то же время, по данным Росстата доходы населения России продолжают катастрофически сокращаться. И объяснить существующий дисбаланс между падающими доходами россиян и растущей экономикой многие эксперты не могут.

Читайте: До сих пор Россия отделывалась легким испугом: экс-посол США в Германии настаивает на введении дополнительных санкций, - Handelsblatt

В публикации в немецком издании Handelsblatt также говорится, что в декабре ушел в отставку руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов. И чудо по улучшению показателей роста российской экономики произошло сразу после его ухода.